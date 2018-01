App Store forsira aplikacije sa pretplatom

Za one koji testiraju neku aplikaciju pre nego što je kupe, Apple je napravio novu sekciju u okviru App Store-a – “Try it for Free”, koja izdvaja one aplikacije koje nude besplatni probni period pre nego što se za njih plati.

Ova opcija je logičan potez, budući da Apple pokušava da promoviše aplikacije na koje bi se korisnici pretplaćivali, te želi da to postane novi poslovni model za sve one koji se bave kreiranjem te razvijanjem aplikacija. Do nove opcije se dolazi lako, a tako što se ode u Apple Store na iOS-u, te se klikne na Apps tab. Nova sekcija će se pojaviti kao druga na listi koja će izaći na ekranu.

Za sada se u ovoj sekciji nalazi tek nekoliko aplikacija, a među njima su 1Password koja obično košta nešto više od 35 dolara, pretplata na USA Today koja je oko tri dolara, pretplata na Panna: Video Recipes & Classes koja košta oko 72 dolara na godišnjem nivou, te pretplata na Lake: Coloring Books koja je oko tri dolara na nedeljnom nivou. Čini se da aplikacije za koje se plaća nedeljno, mesečno, te na godišnjem nivou nisu odvojene, te je neophodno da korisnici budu oprezni, a da ne bi za neku aplikaciju platili više nego što su planirali. Još jedna nevolja sa besplatnim probnim periodom je u tome što, ako korisnik ne otkaže kupovinu na vreme, počeće da plaća aplikaciju odmah po isteku probnog perioda.

