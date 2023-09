Apple će nastaviti da koristi Qualcomm 5G tehnologiju do 2026. godine

Uoči Apple-ovog velikog iPhone događaja, Qualcomm je najavio da će nastaviti da isporučuje kompaniji 5G modeme za pametne telefone do 2026. godine. To je pokazatelj da, iako je Apple uspešno povećao napore u proizvodnji čipseta i prekinuo oslanjanje na Intel, kompanija nije do sada uspela da se osamostali u proizvodnji 5G čipova.

Apple još uvek nije samostalan u proizvodnom lancu

Međutim, čini se da Qualcomm veruje da će Apple na kraju moći da proizvodi sopstvene 5G radio uređaje u dovoljnom obimu. Qualcomm očekuje da će isporučiti samo oko 20 odsto komponenti koje će Apple trebati za svoje iPhone uređaje iz 2026. godine.

Već neko vreme je jasno da Apple namerava da napravi sopstvene modeme i uvede više lanaca snabdevanja iPhone-a interno. Pre četiri godine kupio je Intelov posao sa mobilnim modemima za milijardu dolara, dok se u tom procesu domogao korisnih patenata i stručnog osoblja. Međutim, bilo kakav plan za proizvodnju sopstvenih modema za pametne telefone u velikim razmerama očigledno se još nije ostvario.

Najnoviji aranžman nema uticaja na ugovor o licenci za patent između kompanija koji je na snazi od 2019. godine. Taj ugovor ima šestogodišnji rok sa mogućnošću produženja za dve godine. Najnoviji sporazum između dve strane verovatno je u pripremi već neko vreme, s obzirom na to da će novi iPhone sa Qualcomm modemima stići na police u narednim danima.

