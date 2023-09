Viralna indie igra Only Up! povučena sa Steam-a

Programer Only Up!, viralne indi igre za penjanje koja je porasla u popularnosti na Twitch strimovima, uklonio je naslov sa Steam-a. Nakon što je dobio optužbe za korišćenje sredstava koja krše autorska prava i promovisanje NFT-a, kreator igre je rekao da planiraju da „ostave igru iza“ zbog stresa.

Odlična igra sa problemom autorskog prava

Programer je objavio ažuriranje na naslovnoj Steam stranici objašnjavajući odluku, kao što je prvi primetio PCGamesN. „Ja sam solo programer i ova igra je moje prvo iskustvo u Gamedevu, igri koju sam radio za kreativnost, da bih se testirao i gde sam napravio mnogo grešaka“. „Igra me je držala pod velikim stresom svih ovih meseci. Sada želim da ostavim igru iza sebe. I da. Igra uskoro neće biti dostupna u [Steam] prodavnici, to sam i sam odlučio.” Naslov je uklonjen sa liste u vreme objavljivanja ovog članka, a ime mu je promenjeno u „nije dostupno“. Možete pogledati keširanu verziju liste igre na Wayback Machine Internet arhive.

Apsurdna poteškoća sa naslovom postala je njegova vizit karta – verovatno veliki razlog što je bila vruća destinacija na Twitch-u. Igrači su ušli u cipele Džeki, tinejdžerke iz projekata sa snovima da izađe iz siromaštva. Inspirisan „Jack and the Beanstalk“, programer je zadužio igrače da se penju i parkiraju kroz složene lavirinte cevi i drugih objekata koji se protežu u nebo. Bez funkcije čuvanja, vraća vas na početak nakon pada. „Poenta je u tome da je svaki sledeći nivo podigao ulog u igri, što se više penjete, to je bolnije padati“, napisao je programer na Only Up! stranici na Steam-u. Međutim, naslov je uključivao funkciju usporavanja vremena kako bi se fino podesili teži skokovi.

