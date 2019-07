Apple će ove godine (možda) predstaviti još dva iPad-a

Po svemu sudeći, Apple iPad linija proizvoda ove godine će postati još veća. Za sada je u ponudi pet različitih modela tableta, ali prema informacijama do kojih je došao AppleInsider, veoma je moguće da su na putu još dva nova modela.

Trenutno postoje iPad Mini, iPad, iPad Air, kao i iPad Pro u veličinama ekrana od 11 i 12.9 inča. Za sada nije precizirano koji bi to modeli mogli da budu, ali se pretpostavlja da bi to moglo da bude osveženje klasičnog iPad-a od 9.7 inča većim ekranima (sa 10.2 i 10.5 inča). Ako su ova predviđanja tačna, to bi verovatno značilo da Apple pokušava da popuni prazninu u cenovnom rangu između 329 USD koliko košta osnovni iPad i 799 USD kolika je početna cena za iPad Pro modele.

Za model od 10.2 inča, pominje se da bi trebao da bude samo uvećani iPad i da je vrlo moguće da će se u prodaji naći već za nekoliko nedelja. Model od 10.5 inča (koji neće biti iPad Pro) verovatno će biti lansiran kasnije, zajedno sa novom iPad Pro linijom.

Izvor: The Verge

