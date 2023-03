Apple iPhone neće uskoro dobiti Face ID ispod ekrana

Apple još uvek bez identifikacije lica ispod ekrana.

Većina premium Android telefona dolazi sa biometrijskom autetifikacijom ispod ekrana za otključavanje uređaja, Apple još uvek zaostaje. Do sada nije uspeo da doda takvu tehnologiju na svoje uređaje, a sve se čini i da neće to učiniti uskoro.

Prema izveštajima Rosa Janga, Apple neće uskoro implementirati Face ID tehnologiju ispod ekrana na svoje pametne telefone sve do 2025. godine. Iako je bilo najava da će se nova tehnologija pojaviti na iPhone do 2024. godine, vremenski okvir je pomeren zbog problema sa senzorima. Nova tehnologija se očekuje tek sa pojavom Apple iPhone 17 i to će najverovatnije biti prva linija koja će imati Face ID komponente skrivene ispod ekrana.

Čak i ako Apple doda tehnologiju Face ID ispod ekrana iPhona očekuje se da će telefon i dalje imati rupu za senzore prednje kamere. Korisnici imaju velika očekivanja kada su u pitanju promene kod iPhone ali je još uvek jako rano govoriti i realnim mogućnostima i novim tehnologijama.

Nadolazeća serija iPhone 15 nema značajnih promena u odnosu na iPhone 14 Pro modele. Najveća promena koja se očekuje je usvajanje USB-C porta umesto vlasničkog Lightning porta kompanija. Čak i za nove modele još uvek nisu poznati datumi, tako da nije sigurno da li ih treba očekivati ove ili ipak sledeće godine.

Izvor: gizmochina.com

