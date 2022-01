Tokom poslednjih meseci novinari su često ukazivali da se AirTag koristi za praćenje ljudi. Kao odgovor na bezbednosni rizik Apple je objavio vodič za bezbednu upotrebu AirTag-a.

Kako je u javnosti sve više rasla zabrinutost izazvana bezbednosnim rizicima AirTag-a, Apple je objavio vodič kako da se ovaj uređaj koristi. Jedna od najvažnijih odredbi ovog vodiča je bila usmerena na one koji smatraju da je njihova bezbednost ugrožena zbog AirTag-a. Apple je pozvao sve one koji su zabrinuti ili izloženi zloupotrebi, sve one koji smatraju da su uhođeni ili uznemiravani zbog AirTag-a, da se obrate kompaniji.

Osim toga vodič je veoma detaljno i korak po korak objasnio korisnicima kako da se zaštite. Naglašen je pozeljan obrazac ponašanja kada čujete ili pronađete AirTag koji vam ne pripada. Ujedno je korisnicima naglašeno kako da se se ponašaju kada naiđu na lažne AirTag-ove.

Apple je kroz ovaj vodič još jednom pokazao da je bezbednost korisnika na prvom mestu. Ujedno ovo je bio savršen odgovor na priču koja se prošle nedelje pojavila, prema kojoj je jedna žena prijavila da je bila praćena putem AirTag-a, koji je pronašla u svojoj torbi.

