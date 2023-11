Apple je predstavio nove M3 čipove i iMac računare pokretane M3 čipovima.

Apple je 31. oktobra najavio značajna ažuriranja svojih čipova, naredne generacije M3 čipova, zajedno sa novim iMac računarima pokretanim M3 čipovima.

Sva tri nova čipa imaju poboljšane performanse motora i podršku za memoriju

Ove nove objave pokazuju Apple-ov kontinuirani brzi napredak inovacija dok prebacuje svoje Mac računare na sopstveni prilagođeni silicijum.

M3 čipovi su prvi Apple-ovi izgrađeni na naprednom 3nm procesnom čvoru, gurajući još više tranzistora u skučen prostor radi povećane performanse i energetske efikasnosti. M3, M3 Pro i M3 Max predstavljaju značajna unapređenja u odnosu na prethodne M-serijske čipove Apple-a. M3 Ultra čip još uvek nije najavljen.

Standardni M3 čip nudi 8-jezgarni CPU sa do 10-jezgarnim GPU-om, što donosi do 35% bržu CPU performansu i do 65% brže grafičke performanse u poređenju sa M1. Visoko kvalitetni M3 Max čip ima do 40-jezgarni GPU i 16-jezgarni CPU, obezbeđujući do 80% bržu CPU performansu i 50% brže grafičke performanse u odnosu na M1 Max.

Sva tri nova čipa takođe imaju poboljšane performanse neuronskog motora, poboljšanu podršku za jedinstvenu memoriju do 128GB i nove mogućnosti poput hardverski ubrzanog praćenja zraka i mrežnog senčenja za znatno poboljšane grafičke performanse. Kao dopuna novim M3 čipovima, Apple je takođe predstavio iMac računare pokretane M3 čipovima. Novi all-in-one desktop računari iskorištavaju poboljšanja u performansama M3 kako bi ponudili do 2 puta brže performanse u odnosu na prethodne M1 iMac modele.

Novi iMac računari imaju isti izuzetno tanak dizajn u sedam boja, kao i 24-inčni 4.5K Retina ekran. Zahvaljujući naprednom medija motoru M3, novi iMac računari mogu rukovati kreativnim zadacima kao što su uređivanje visokorezolucijskih fotografija i višestrukih 4K video strimova.

Za korisnike koji nadograđuju svoje starije Intel iMac računare, Apple obećava do 4 puta brže performanse u poređenju sa 21.5-inčnim modelom i do 2.5 puta brže u odnosu na popularne 27-inčne konfiguracije. Kompanija očigledno pokušava da ubedi preostale korisnike Intel-a da pređu na Apple silicijum.

I M3 čipovi i novi 24-inčni iMac računari pokazuju Apple-ovu neprestanu fokusiranost na širenje svojih prilagođenih silicijum čipova na više Mac računara i guranje granica u performansama. Kompanija obećava ogromne koristi kako za svakodnevne korisnike, tako i za kreativne profesionalce.

Apple sada prima porudžbine za nove M3 iMac računare, a dostupnost počinje 7. novembra. M3 čipovi će takođe poretati novo najavljene MacBook Pro računare i Mac mini računare. Sa još više Mac računara koji prelaze na Apple silicijum ovog jeseni, kompanija je čvrsto posvećena okončanju dvogodišnjeg prelaska sa Intel-a.

Izvor: Readwrite

