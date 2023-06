Apple: Kako pronaći svoj Apple ID

Možda ćete zaboraviti svoje korisničko ime za Apple ID, posebno ako ne koristite Apple proizvode redovno ili ste napravili pauzu.

Da biste efikasno koristili Apple uređaje i iCloud usluge, potrebno je da se prijavite sa svojim Apple ID-om. Ovo je korisničko ime koje može biti ili email adresa ili broj telefona i koje možete da zaboravite. Ne brinite, ako je to slučaj, lako možete saznati svoje Apple ID korisničko ime.

Način da pronađete svoj Apple ID će se razlikovati u zavisnosti od tipa uređaja koji imate (iPhone/iPad ili Mac) i da li ste prijavljeni ili ne.

Kako pronaći svoj Apple ID (prijavljeni ste)

Ako želite da pronađete svoj Apple ID na uređaju koji je trenutno prijavljen na vaš Apple ID, sledite ove korake.

Na vašem iPhone-u, iPad-u ili Apple Watch-u:

Idite na Settings, a zatim kliknite na svoje ime.

Na vašem Mac-u:

Na macOS Ventura, izaberite Apple meni i idite na System Settings, a zatim kliknite na svoje korisničko ime.

Na ranijoj verziji macOS-a izaberite Apple meni i idite na System Settings, a zatim kliknite na Apple ID.

Na vašem računaru

Pokrenite aplikaciju iCloud na svom Windows računaru i proverite da li imate Apple ID ispod svog imena.

Kako pronaći svoj Apple ID (odjavljeni ste)

Da biste pronašli svoj Apple ID na iPhone-u ili iPad-u na koji niste prijavljeni, pratite ove korake.

Na vašem iPad-u ili iPhone-u

Korak 1: Pokrenite aplikaciju Settings i izaberite Sign in to your iApple.

Korak 2: Dodirnite Forgot password or don’t have an Apple ID.

Korak 3: Videćete iskačući prozor. Izaberite Forgot Password or Apple ID opciju.

Korak 4: Dodirnite Forgot Apple ID dugme.

Korak 5: Unesite svoje ime i prezime (koristite imena sa kojima ste se registrovali), a zatim unesite email kojim ste se registrovali. Kliknite na Next kada završite.

Korak 6: Videćete ekran sa natpisom, Apple ID found, ako jeste. Izaberite Nastavite sa prijavljivanjem ako se sećate svoje lozinke ili izaberite Zaboravljena lozinka ako je ne znate.

Na vašem Mac-u

Korak 1: Izaberite Apple logo u gornjem levom uglu, zatim izaberite System Preferences, a zatim kliknite na Apple ID.

Korak 2: Izaberite Forgot Apple ID or password u donjem desnom uglu.

Korak 3: Zatim izaberite Forgotten your Apple ID ispod polja Apple ID.

Korak 4: Unesite svoje ime i prezime (koristite imena sa kojima ste se registrovali), a zatim unesite emeil adresu s kojom ste se registrovali. Kliknite na Continue kada završite.

Ako vaš Apple ID nije pronađen, verovatno ste uneli pogrešne informacije (posebno email) u prethodnom koraku. Vratite se i koristite različita imena ili adrese ako ih imate više. Ako to ne pomogne, kontaktirajte Apple podršku.

