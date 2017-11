Apple najavio rešenje problema za novi iPhone X

Iz kompanije Apple obavestili su javnost da rade na rešenju problema u vezi sa funkcionisanjem novog iPhone-a X, a zbog kojeg ekran uređaja ne funkcioniše kada je izložen niskim temperaturama. O rešenjima drugih problema nisu govorili, uključujući i onaj koji se manifestuje tako što se na pojedinim modelima pojavljuje zelena vertikalna linija na displeju.

„Svesni smo slučajeva u kojima je ekran na nekim uređajima privremeno prestajao da funkcioniše kada bi došlo do iznenadne promene temperature, da bi posle nekoliko sekundi ponovo bio potpuno funkcionalan. Rešenje ovog problema biće prioritet u sledećem softverskom update-u“, rekli su iz kompanije.

iPhone X je prvi uređaj iz Apple-a sa OLED ekranom, koji omogućava veći kontrast, te brže reaguje na komande od konvencionalnih LCD ekrana. Iako bi svaka novina trebalo da korisnicima donese određeno zadovoljstvo, činjenica je da su OLED ekrani nešto nestabilniji od LCD rivala. Iz kompanije su rekli da svi iPhone X uređaji mogu da funkcionišu na temperaturama od 0 do 35 stepeni Celzijusove skale, te da bi ih trebalo čuvati na temperaturama koje ne izlaze iz okvira od -20 do 45 stepeni. Dodali su da izrazito niske ili visoke temperature mogu da utiču na rad uređaja, budući da mu je prilikom promene temperature potrebno nekoliko sekundi da se prilagodi novim uslovima. Korišćenje iOS uređaja na temperaturama koje su niže od preporučenih može da utiče na kraće trajanje baterije, te da dovede do toga da se iPhone isključi.

Drugi proizvođači pametnih telefona postavili su slične okvire kada je temperatura okruženja u pitanju, pa tako, na primer, novi Huawei model Mate 10 može da funkcioniše na temperaturama od 0 do 35 stepeni, te su korisnici prijavili da se i ovaj uređaj isključuje ako se nađe na temperaturi nižoj od preporučene.

Portal NetEase je 2016. godine testirao rad nekoliko pametnih telefona, a na niskim temperaturama, uključujući iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 5, te modele iz kompanija Huawei i Xiaomi, te tom prilikom došao do zaključka da se iPhone 6 prvi isključuje na temperaturi od 0 stepeni Celzijusove skale, posle 29 minuta.

