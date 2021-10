Apple-ova TV serija govori o hakovanju mozga

Zvezda filma „Parasite“ pojaviće se u novoj seriji „Dr. Brain“ koja će debitovati širom sveta na Apple TV+ sledeće nedelje.

Apple TV+ će se proširiti na novu teritoriju kada bude lansiran u Južnoj Koreji 4. novembra. Ako sve bude išlo po planu, prva serija streaming servisa će debitovati širom sveta istog dana (ili dan ranije ako stanovnik SAD).

Briljantno nazvana Dr. Brain serija je naučno-fantastična drama zasnovana na istoimenom webtoon-u. Lee Sun-kyun zvezda serije “Parasite” glumi naučnika Sewon-a koji proučava mozak. Nakon što Sewon-ova porodica doživi misterioznu nesreću, on hakuje mozak pokojnika da bi pristupio njihovim sećanjima i saznao tragove o tome šta se dogodilo.

Kim Jee Woon-on je koscenarista, režiser i izvršni producent serije od šest epizoda, koji je možda najpoznatiji po filmovima The Good, The Bad i The Weird i I Saw the Devil. Nova epizoda Dr. Brain-a izlaziće na Apple TV+ svake nedelje do finalne epizode 10. decembra.

Ovo je naporan pad za naučno-fantastične projekte na Apple TV+. Naučno-fantastična saga – Foundation, zasnovana na istoimenim knjigama Isaac-a Asimov-a, debitovala je u septembru, dok je serijal o invaziji vanzemaljaca – Invasion, premijerno prikazan prošlog petka. Film pod nazivom Finch, u kojem Tom Henks igra čoveka koji putuje po postapokaliptičnoj Americi sa svojim psom i robotom, pojaviće se na Apple TV+ 5. novembra.

Izvor: Engadget

