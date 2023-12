Apple prekinuo partnerstvo sa Goldman Saksom

Apple i Goldman Sachs potencijalno prekidaju svoje partnerstvo četiri godine nakon što su udružili snage na Apple kreditnoj kartici, piše The Wall Street Journal. Kompanije su nedavno produžile ugovor do 2029. godine, ali Apple predlaže da se ugovor prekine u narednih 12 do 15 meseci.

Goldman Saks ima interese da se povuče

Iako su obe kompanije pokrenule štedni račun sa visokim prinosom u aprilu ove godine, verovatno je da Goldman Saks neće biti previše uznemiren mogućim raspadom. Prošlog meseca, izveštaji su ukazivali na to da banka ima za cilj da izađe iz poslovanja sa potrošačkim kreditima. Otišlo je toliko daleko da je Apple-u ranije ove godine rečeno da želi da izađe iz sporazuma i obratilo se American Express-u da preuzme njegovu stranu operacija.

Goldman je takođe nedavno sklopio aranžmane za prodaju kompanije Green Ski za zajmove za poboljšanje doma i planira da prekine svoje drugo partnerstvo sa kreditnim karticama sa General Motorsom. U suštini, Goldman je pokušao da diverzifikuje van korporativnih i veoma bogatih klijenata, potencijalno otpisujući milijarde dolara pre nego što se vrati osnovama. Banka je zaposlenima rekla da će svako otpuštanje uključivati jednogodišnju platu.

U izjavi za CNBC, predstavnik Apple-a je rekao: „Apple i Goldman Sachs su fokusirani na pružanje neverovatnog iskustva našim klijentima kako bi im pomogli da vode zdravije finansijske živote. Nagrađivana Apple kartica je naišla na odličan prijem kod potrošača, a mi ćemo nastaviti da inoviramo i isporučujemo najbolje alate i usluge za njih.”

Apple-ovo i Goldmanovo partnerstvo nikada nije bilo ravnopravno za kompanije ili potrošače. Zaposleni u Goldmanu bili su frustrirani aspektima kao što su raspored plaćanja i pritisak na masovno odobravanje aplikacija. Klijenti su, s druge strane, prijavili da je bankarska služba za korisnike bila noćna mora, uključujući odložene transfere i predavanja predstavnika.

Budućnost Apple-ove kreditne kartice i štednog računa sa visokim prinosom je neizvesna. On je deo Apple-ovog sektora usluga, koji beleži rast prihoda u poređenju sa smanjenjem opšte prodaje. Sinchrony Financial, koja radi sa Amazonom i PayPal-om, istražuje mogućnost da preuzme Goldmanovu ulogu. Kompanija je prvobitno licitirala protiv Goldmana za program.

