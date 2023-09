Apple priprema jeftini MacBook, koji će biti konkurencija Chromebook-u

Dve reči koje nikako ne mogu da se spoje su Apple i jeftino. Međutim, moguće je da će se to promeniti u budućnosti, jer postoje indicije da Apple radi na razvoju jeftinih MacBook računara, koji bi bio konkurencija Chromebook-ovima.

Ova serija računara bila bi namenjena obrazovnom sektoru i mogla bi da bude dostupna u drugoj polovini sledeće godine. Ovo predviđanje zasnovano je na nedostatku relevantnih aktivnosti Apple-ovih glavnih dobavljača. S obzirom da nema nikakvih informacija po tom pitanju u Foxconn-u i Quanta Computer-u, malo je verovatno da će se ti novi računari pojaviti u narednih godinu dana.

Koncept MacBook-a u cenovnom rangu Chromebook-a verovatno predstavlja šok za sve koji su upoznati sa Apple-ovom dosadašnjom strategijom. Sadašnji laptop računari iz ove kompanije su od dva do 10 puta skuplji od bilo kog Chromebook-a. Takođe, za Apple je retkost da predstavi laptop sa cenom manjom od 1000 dolara. Uostalom, ranije je Tim Cook, CEO kompanije, na pitanje o jeftinijem hardveru, naveo da Apple ne želi da bude na tržištu „krševa“. Šta više, Cook je jednom prilikom posebno odbacio podcenjivački govorio o Chromebook-ovima, nazivajući ih „mašinama za testiranje“, zbog njihove primene u procesu učenja. Potpredsednik Marketinga, Phil Schiller, otišao je još korak dalje u uvredama 2019. godine, navodeći da studenti koji koriste Google-ove jeftine Chromebook-ove, nikad neće imati uspešne karijere.

Ali, to je sve bilo pre nego što je učenje na daljinu postalo uobičajeno i pre nego što su Chromebook-ovi „zavladali“ u obrazovnom sektoru. Marketinška istraživanja se ne slažu o prodaji ovih računara pre COVID-19 pandemije, ali se kreću negde između 13 i 14 miliona prodatih primeraka tokom 2019. godine. Međutim, već 2020. godine taj broj je skočio na 30.4 miliona prodatih računara, dok je 2021. godine on porastao za još 10 procenata (na 33.5 miliona računara). U toku prošle godine prodaja je bila nešto lošija, ali to je i dalje veliko tržište koje je (konačno) zapalo za oko i Apple-u.

