Pesma AI Drake „ne ispunjava uslove“ za Gremi

Organizacija koja stoji iza Gremija želi da jasno stavi do znanja da se pesma AI Drake „Heart on My Sleeve” neće kvalifikovati za nagradu. U video snimku na Instagramu, izvršni direktor Akademije za snimanje kaže da pesma „ne ispunjava uslove za razmatranje Grammija“ (preko Deadline-a).

U utorak je anonimni kreator, koji se zove Ghostwriter, objavio još jednu numeru koristeći vokale Travis Scott i 21 Savagea generisanog veštačkom inteligencijom. Tada je u izveštaju The New York Timesa takođe sugerisano da kreator snima Gremi, a Mason Jr je rekao agenciji da „što se tiče kreativne strane, [Drejkova pesma] apsolutno ispunjava uslove jer ju je napisao ljudski.”

Ali sada, Mason želi da razjasni stav Akademije o pesmi Ghostwritera. „Iako ga je napisao ljudski stvaralac, vokal nije legalno dobijen; vokal nije bio očišćen od strane izdavača ili umetnika; a pesma nije komercijalno dostupna“, kaže Mejson mlađi. „Zbog toga, ne ispunjava uslove.”

U junu je Akademija za snimanje predstavila svoja pravila u vezi sa upotrebom AI. U to vreme, Mason Jr je rekao da će Akademija dozvoliti AI muziku i sadržaj od „ljudskih kreatora“, dodajući da bi čak mogla razmotriti pesme koje sadrže AI glas ili instrumentale.

„Siguran sam da će stvari nastaviti da se razvijaju i menjaju“, kaže Mason Jrna Instagramu. „Akademija je tu da podrži i zastupa i zaštiti i predstavlja ljudske umetnike i ljudske stvaraoce, tačka.

Dvosmislenost oko upotrebe vokala generisanih veštačkom inteligencijom proteže se daleko dalje od Gremija. Neke platforme za striming, kao što su YouTube, Spotifi, Apple Music i druge, ostavilo je u suprotnosti sa načinom na koji reaguju na muziku Ghostwritera. Iako je nova pesma Ghostwriter-a, nazvana „ Whiplash “, od tada uklonjena iz TikToka, i dalje je dostupna na X (ranije Twitter).

