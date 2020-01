Apple radi na preventivnoj medicinskoj tehnologiji

Poznato je da je kompanija Apple već neko vreme zainteresovana za medicinsku tehnologiju, pa je Apple Watch jedan od najboljih primera, budući da uređaj do korisnika stiže sa više integrisanih alatki za praćenje zdravstvenog stanja – od one koja prati broj otkucaja srca, do elektrokardiograma.

Više puta je moglo da se čuje kako je Apple Watch spasio živote svojih vlasnika, a Apple sada želi da još dublje zađe u oblast, te se pozabavi tehnologijom koja bi poslužila za prevenciju bolesti. Radi se o uređajima koji bi neki zdravstveni problem detektovali pre nego što se iskomplikuje, tačnije pre nego što se bolest uopšte i dogodi, a suprotno većini dostupnih uređaja koji reaguju kada je bolest u već poodmakloj fazi.

Tako na primer Apple opcija za praćenje otkucaja srca bi u određenoj meri mogla da se posmatra kao preventivna, budući da na vreme registruje abnormalnosti, pa korisniku ostavlja dovoljno vremena da zatraži medicinsku pomoć.

Nova tehnologija bi mogla da ponudi još naprednije alate, pa je već moglo da se čuje da Apple radi na neinvazivnom načinu za merenje nivoa šećera u krvi preko Apple Watch uređaja, ali nova opcija još uvek nije zvanično potvrđena. Ostaje da se vidi na koje će sve načine nove tehnologije uticati na poboljšanje kvaliteta života, te kako će to uticati na medicinsku industriju koja najviše zarađuje na bolestima, te na stanjima koja ne idu u prilog pacijentima.

Izvor: Ubergizmo

