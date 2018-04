Apple radi na VR/AR headset-u sa dva 8K ekrana

U Apple-u već nekoliko godina govore o proširenoj stvarnosti, a prema novim informacijama rade na samostalnom headset-u moćnih performansi. Da nije samo priča u pitanju, inženjeri kompanije su već napravili ARKit kojim omogućavaju iOS developerima da se okušaju u izradi aplikacija sa proširenom stvarnošću, što im ide prilično dobro, jer na App Store-u postoji nekoliko zabavnih i korisnih AR aplikacija.

Međutim, Apple nije pokazivao naznake da će se baciti u izradu vlastitih headset-ova za VR i AR (spominjale su se samo pametne naočare) – sve do ove informacije. Naime, kako CNET saznaje, u Cupertino-u rade na veoma moćnom headset-u koji će raditi na Apple-ovim vlastitim čipovima i biće nezavisan od Mac-a ili iPhone-a. Međutim, možda i najbolje od svega je najava da bi trebalo da ima dva 8K ekrana, za svako oko po jedan – što znači da će imati ukupnu rezoluciju od čak 16K. U poređenju sa postojećim popularnim headset-ovima koji jedva da imaju 4K rezoluciju ekrana po oku, 8K ekran smešten na nekoliko centimetara ispred oka bio bi zasigurno zapanjujuće realniji i pružao bi daleko bolje iskustvo.

Apple’s working on a powerful AR/VR headset, here’s what we know:

✅ Apple’s own chips will be used

✅ Coming to use in 2020

✅ 8K resolution for each eye https://t.co/puPAxF41d6

— CNET (@CNET) April 27, 2018