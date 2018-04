Nedeljni pregled kriptovaluta 27.4.2018.

Cena bitcoin-a je porasla za oko 400 dolara u subotu, ulazeći u region od 9.000 dolara i prevazilazeći 9.200 dolara. Bitcoin je 27. aprila doživeo nagli pad cene na nivo od 8.800 dolara. Tokom subote, bitcoin i ostatak tržišta zabeležili su snažne dobitke pošto je vrednost tržišta porasla na 420 milijardi dolara. Bitcoin je bio veoma nestabilan tokom prošle sedmice, a analitičari su sugerisali da je nestabilnost možda prouzrokovana neočekivanom prodajom Mt. Gox fondova. Otkriveno je da je 26. aprila više od 17.000 bitcoin-a prebačeno iz novčanika Mt. Gox, moguće na drugu adresu ili platformu za razmenu. Sredstva su verovatno bila prebačena na platformu za razmenu, jer je to kretanje dovelo do domino efekta u svim glavnim menjačnicama kriptovaluta i dovelo je do bitnog pada cena bitcoin-a za više od 10 posto. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 23. aprila sa 8.889,8 dolara, već u utorak je beležio mali rast i otvorio vrednošću od 8.970,3 dolara. U sredu je nastavio svoju uzlaznu putanju i uspeo da pređe granicu od 9.000 dolara te je otvorio berzu sa 9.215 dolara. U četvrtak bitcoin je svojim trendom rasta došao skoro do 9.500 dolara te je otvorio vrednošću od 9.470,3 dolara, međutim u petak je sav nedeljni napor pao u vodu i valuta se vratila na cifru sa početka nedelje pa je otvorio dan vrednošću od 8.883,7 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 9.411,1 dolara.

Dnevni obim trgovinske razmene bitcoin-a i dalje ostaje relativno nizak na 7,6 milijardi dolara. U martu, kada je cena bitcoin-a premašila 10.000 dolara i ostala u regionu od 11.500 dolara, dnevni obim trgovinske razmene bitcoin-a iznosio je preko 10 milijardi dolara. U decembru 2017. godine, njen obim je prešao 20 milijardi dolara. Činjenica da je dnevni volumen trgovanja EOS-a veći od 50 posto volumena bitcoin-a ukazuje na to da se volumeni nisu vratili na tržište kriptovaluta. Ako se obim velikih kriptovaluta može povećati u narednih nekoliko dana, moguće je da će bitcoin cena do kraja aprila prelaziti 10.000 dolara, kako to mnogi trgovci predviđaju. Sve u svemu, investitori, trgovci na malo i hedž fondovi su postali optimističniji u pogledu kratkoročnog i dugoročnog trenda tržišta kriptovaluta. Ove nedelje, CEO hedž fonda Pantera Capital fokusirani na kriptovalute, Dan Morehead smatra da će tržište digitalnih valuta rasti do 40 biliona dolara dugoročno, takmičeći se sa tradicionalnim tržištima, piše CCN.

Tokom prošle sedmice došlo je do kretanja iznad 600 dolara u vrednosti ethereuma u odnosu na američki dolar. Cena je najviše iznosila 714,52 dolara pre nego što je pokrenula korekciju na dole. Vrednost se suočila sa snažnom prodajom, koja je gurnula cenu ispod nivoa podrške od 680 dolara i 640 dolara. To je otvorilo vrata za više gubitaka, a cena je testirala zonu podrške od 600 dolara. Međutim, gubici su zaštićeni zonom podrške od 600 dolara. Valuta je skočila još jednom i premestila se iznad 640 dolara i 660 dolara. Trenutno se trguje blizu nivoa od 695 dolara i čini se da cena može nastaviti da raste više. Trenutna kretanja cene su pozitivna iznad 660 dolara, a proboj iznad 700 dolara je neophodan za veće dobitke. Uspešan proboj iznad nivoa od 700 dolara može da zatraži pomoć u prelaženju iznad nivoa od 714,52 dolara u bliskoj budućnosti, piše Newsbtc. Ethereum je počeo sedmicu sa 613 dolara, a u utorak je išao uzlaznom putanjom i otvorio je vrednošću od 643,01 dolara. U sredu rast se nastavio te je otvorio sa 677,67 dolara, dok je u četvrtak je zabeležio blagi pad i otvorio sa 670 dolara, da bi se pad nastavio u petak i valuta otvorila berzu sa 633,01 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 689,40 dolara.

