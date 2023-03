Apple TV Plus: Novi Scorsese na streaming servisu

Tokom pandemije korona virusa se promenio odnos prema prikazivanju filmova, pa su streaming servisi nakratko zamenili bioskope. Sad kad je opasnost prošla izgleda da će neke stvari zauvek ostati drugačije.

Apple je poslednji među streaming servisima koji se setio da su bioskopi korisni, pa se sprema da prvi put svoj film prikaže na velikom platnu. Martin Scorsese je završio Killers of the Flower Moon, a umesto da se odmah pojavi na servisu Apple TV Plus, film prvo ide u bioskopske sale. Premijera je zakazana za 6. oktobar, a još uvek se ne zna kad stiže na servis (kažu brzo nakon toga).

Killers of the Flower Moon je još jedan veliki film za Apple, budući da već ima Oskara za najbolji film – CODA je pobedio 2022. godine. Novi film je u skladu s tim ambicijama, a pored poznatog reditelja tu su i glumci/e – Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion i Tantoo Cardinal.

Izvor: The Verge

