Apple: Zaslužni smo za 2,4 miliona radnih mesta u SAD

Apple Inc je u sredu, 14. avgusta, saopštio da je direktno ili indirektno odgovoran za 2,4 miliona radnih mesta u SAD, što je 20% više u odnosu na dva miliona koje je tehnološka kompanija procenila 2017. godine.

Proizvođač iPhone-a saopštio je da je njegova direktna radna snaga porasla sa 80.000 na 90.000 u roku od dve i po godine u odnosu na njegove poslednje procene u SAD-u. Međutim, najveći deo procenjenog rasta došao je od kompanija poput Broadcom Inc-a koji proizvodi delove u Sjedinjenim Državama za Apple proizvode i od proizvođača softvera treće strane koji prave aplikacije za Apple uređaje.

Poslovi koji se odnose na aplikacije ukupno broje 1,9 miliona, što je za 325.000 više u odnosu na prethodnu procenu, saopštila je kompanija sa sedištem u Kupertinu u Kaliforniji u postu na svom veb sajtu. Iz Apple-a nisu rekli kako su došli do svojih procena niti kako je finansirano istraživanje. Procene indirektnog otvaranja novih radnih mesta mogu dosta da variraju u zavisnosti od načina sprovođenja analize.

Apple se suočio sa kritikama, u kojima je učestvovao i američki predsednik Donald Trump zbog angažovanja fabrika u Kini za sklapanje većine svojih proizvoda. Apple je na to reagovao izjavom da je u 2018. potrošio 60 milijardi dolara na proizvode i usluge američkih dobavljača i da to planira da poveća na 350 milijardi dolara do 2023. godine.

Kompanija Apple je u decembru prošle godine izjavila da će potrošiti milijardu dolara za izgradnju novog kampusa u Ostinu u Teksasu, u kojem će biti angažovano do 15.000 zaposlenih i da će otvoriti direktna radna mesta u Sijetlu, San Dijegu i Kalver Sitiju u Kaliforniji.

Izvor: Reuters