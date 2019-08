Bitkoin: Pad vrednosti uznemirio trgovce kriptovalutama

Bitkoin je 17. avgusta zabeležio vrednost od 10.231 dolar, što znači pad od 1,22% u prethodna 24 sata, što je oko 126 dolara. To je ujedno označilo i najnižu vrednost u prethodna dva dana, a ova valuta je još uvek za 49% daleko od najviše zabeležene vrednosti – 20.089 dolara, koliko je Bitkoin vredeo 17. decembra 2017. godine.

Bitkoin se pojavio pre nešto više od 10 godina, što u to vreme nije bio veliki događaj, ali je ipak ostavio duboke posledice, te se danas neke od najvećih kompanija okreću kriptovalutama, a isto važi i za vlade mnogih zemalja. Vrednost Bitkoina se nekoliko nedelja vrtela oko 10 hiljada dolara, te je počelo da se očekuje da će ova valuta postati sigurno područje za turbulentna tržišta. Trgovci, te oni koji rudare ovu valutu su zabrinuti uprkos pomenutom, a zbog toga što se takozvani „Fear and Greed Index“ bliži tački “extreme fear,” te stvara situaciju koja je poslednji put mogla da se vidi kada se Bitkoin spustio na vrednost od tri hiljade dolara. Naime, „fear index,“ koji je kreirala kompanija Alternative.me, izračunava indeks vrednosti, te ga prikazuje na skali od 0 do 100, a na osnovu varijacija u vrednosti, situacije na društvenim mrežama, anketa, te trendova, pa 0 (nula) predstavlja “extreme fear,” dok 100 znači “extreme greed.”

„Fera index“ je velike promene poslednji put zabeležio krajem juna, kada je uzbuđenje oko Facebook Libra kriptovalute dostiglo vrhunac, ali je povećano interesovanje za kriptovalute ponovo splasnulo kada su regulatorna tela izrazila nezadovoljstvo radom tehnološkog giganta, te planovima o novoj digitalnoj valuti. „Fear index“ je 17. avgusta pokazivao 20, ali je samo pre nekoliko dana bio na 11, budući da od početka avgusta ide ka „extreme fear“. Kretanje ka takozvanom „ekstremnom strahu“ utiče i na vrednost Bitkoina, koji već ide ka padu od 2%, dok je celokupno tržište kriptovaluta tokom poslednje nedelje izgubilo više od 30 milijardi dolara.

Na pozitivne promene u vrednosti mogla bi da utiče nova zvanična digitalna valuta koju priprema Kina, koja bi, iako bi predstavljala direktnu konkurenciju Bitkoinu, ideju o ovoj te drugim kriptovalutama približila svojim građanima, te tako tržište otvorila za više od milijardu novih učesnika.

Izvor: Forbes