Aruba: Konektujte se od kuće, kao da ste na poslu

Poslovni izazovi koje nam je donela 2020. godina naterali su kompanije na velike transformacije u poslovanju, povezivanje udaljenih lokacija i obezbeđivanje sigurnog rada od kuće za zaposlene. Iako je težnja da se, zarad jednostavnijeg rada i veće produktivnosti, iskustvo rada od kuće približi radu u kancelariji, našli smo se u sasvim suprotnoj situaciji. Na poslu je sve podešeno i radi kako treba, a pristup kancelarijskim resursima „za rad od kuće“ tek treba rešavati…

Brojni zaposleni su tokom prethodnih meseci iskusili probleme sa povezivanjem na internu mrežu od kuće, pa su pozivi za pomoć, pogotovo u kompanijama koje se snažno oslanjaju na IT i komunikaciju, dostigli najviši nivo. Pitanja su se kretala od pristupa zaštićenim datotekama, do toga da li se fizički IP telefoni mogu koristiti kod kuće umesto aplikacija za „softversko“ telefoniranje. Pritom, bezbednost mreže je uvek bila velika briga.

Na sreću, postoje jednostavna i efikasna rešenja koja nudi Aruba Networks. Svi koji naziv Aruba vezuju za malo ostrvo blizu Venecuele treba da znaju da je kompanija Aruba Networks prošle godine postala punoletna, a da od 2015. godine posluje u okviru kompanije Hewlett Packard Enterprise (HPE). Tajna uspeha je u tome što Aruba od početka proizvodi izvanrednu mrežnu opremu i servise za kontrolu i bezbednost povezivanja, a njene dodatne adute čine upravo jednostavnost i bezbednost povezivanja koje u potpunosti može da se kontroliše iz cloud‑a.

Udaljene pristupne tačke

Jedan od problema sa pokušajima povezivanja na internu mrežu od kuće je u tome što nemaju svi zaposleni isti nivo tehničke sposobnosti, tako da čak i jednostavne stvari, poput upotrebe VPN klijenta na laptopu, mogu da budu zbunjujuće. Uz to, korišćenje pametnih telefona i tableta u poslovne svrhe predstavlja dodatan nivo kompleksnosti.

Zaštite u vidu lozinki su druga priča. Postoje tzv. dvofaktorske provere za potvrdu identiteta i lozinke čija kompleksnost implementacije može da izazove dugotrajne sesije sa službom za podršku. Za neke zaposlene postoji i potreba za korišćenjem IP telefona iz kancelarije ili određenog alata za testiranje kod kuće. Potrebno je pojednostaviti ceo proces konektovanja na internu mrežu. Jednostavnost je ključ.

Srećom, postoji odgovor. Aruba udaljene pristupne (Remote Access Point) tačke omogućavaju vam da proširite poslovnu mrežu na kućni prostor. Zaposleni će videti iste SSID‑ove kao da su u kancelariji. Automatska VPN veza znači da nema posebnog klijentskog softvera i da postoji dosledan pristup podacima i aplikacijama (definisanim na nivou firme) koji se obično koriste. To znači da je povezivanje IoT uređaja poput IP telefona, štampača i alata za testiranje jednostavno, kao i njihovo priključivanje na ugrađene Ethernet portove na udaljenim pristupnim tačkama.

Aruba ClearPass – Kontrola pristupa mrežnim resursima

Iako su VPN veze dobar prvi korak, IT timovi i dalje brinu o tome da se samo ovlašćeni korisnici i uređaji povezuju s njihovim mrežama. To uključuje profilisanje uređaja, potvrdu identiteta i autorizaciju koja nudi veću zaštitu od same upotrebe VPN‑a.

Aruba ClearPass može da bude od pomoći. Ovo rešenje upravlja i dodeljuje dozvole za povezivanje na mrežu i pri tom posmatra svaku vezu i koristi kontekst uređaja i korisnika da bi se pojednostavio postupak potvrde identiteta i korisnika i uređaja, dozvoljavajući sertifikate umesto lozinki, pravila pristupa zasnovana na uređajima koji mogu da se koriste u okviru mreže, pa čak i dozvolu pristupa preko lokacije korisnika.

Iste privilegije za pristup kancelariji mogu da se primene i na rad od kuće. Kad su u pitanju IoT uređaji, primenjuju se ista pravila. Samo poznati i ovlašćeni korisnici i uređaji dobijaju pravo povezivanja na mrežu i korišćenja njenih resursa.

Aruba Central ili AirWave – vaš izbor

Svakodnevne aktivnosti zavise od IT‑ja, a čini se da zaposlenima kod kuće treba pomoć oko sitnica. Problemi s povezivanjem na mrežu i performansama potiču od toga da korisnici kod kuće koriste opremu slabijih mogućnosti.

Aruba Central ili Aruba AirWave platforme omogućavaju IT administratorima da nadgledaju i upravljaju svim pristupnim tačkama, kao i pratećim svičevima i kontrolerima koji sve pristupne tačke povezuju u jedinstvenu mrežu. Preko bilo koje od ove dve platforme, IT administratori mogu da kontrolišu kako se uređaji povezuju, da dobiju uputstva za rešavanje problema, i da promene konfiguraciju ako za tim ima potrebe.

Glavna razlika između ovih platformi jeste u tome što je Aruba Central platforma koja funkcioniše u cloud‑u, dok Aruba Airwave predstavlja platformu koju je potrebno podignuti u kompanijskom data centru.

Povezivanje „bez dodira“

Sećate se kada ste poslednji put pristupnu tačku zamenili kod kuće? Ništa nije uspelo odmah, IT osoba nije imala pojma zašto vaše poslovne aplikacije ne rade kako se očekivalo, a muzika na čekanju bila je bolna.

Aruba rešenje za automatizovani Zero touch provisioning (ZTP) eliminiše kućne posete i dugotrajne pozive službi za pomoć. Jednostavan referentni vodič od jedne stranice dovoljan je korisnicima da povežu kablove za napajanje i Ethernet na svoj Internet modem, a ZTP radi ostalo. Primenjuje se unapred podešena konfiguracija.

Sada, kada zaposleni rade izvan kancelarije, postoji više slojeva kojima se može upravljati i više tačaka koje ne pokrivaju. U mnogim slučajevima, IT timovi nemaju dovoljno resursa ili nemaju odgovarajuće znanje da preuzmu nešto sasvim novo, a to se neće uskoro popraviti.

Bez obzira na to da li koriste Aruba Central ili AirWave softver, kupci imaju jednostavan način da upravljaju i nadgledaju svoje rešenje za rad od kuće, kao i sajtove svojih filijala i preduzeća. Oba softvera takođe omogućavaju lako upravljanje Aruba VPN funkcionalnošću.

Fleksibilna rešenja za sve prilike

Iako zaposleni često samo koriste opremu koju je instalirao njihov Internet provajder ili kupuju odvojene Wi‑Fi pristupne tačke i Ethernet svičeve, otkrili smo da je integrisano rešenje često najbolji izbor. Aruba Wi‑Fi 6 daljinske pristupne tačke (Remote Access Point) sa ugrađenim Ethernet priključcima, koje podržavaju PoE ili tradicionalne pristupne tačke koje rade u RAP režimu, pružaju pogodnost upravljanja „iz oblaka“ pomoću Aruba Central‑a. Aruba Central omogućava jednostavno i skalabilno upravljanje iz cloud‑a. Uz opciju korišćenja Aruba AirWave softvera, tu je i potpuna kontrola mobilnih korisnika. Aruba pruža sve što vam treba.

Kada namenske pristupne tačke nisu opcija, postoji mogućnost implementacije Aruba VIA softvera, sigurne VPN usluge koju je lako implementirati i predstavlja isplativo rešenje za vaše zaposlene – bilo da se povezujete na privatne ili javne mreže. Korisnici jednostavno preuzimaju aplikaciju na svoje Android, iOS, MacOS, Windows ili Linux uređaje.

Iskoristite prednost oblaka

Jedan od ključnih aspekata pružanja usluga „u oblaku“ jeste sposobnost povećanja kapaciteta po potrebi. Trenutna pandemija koronavirusa važan je primer kako se ova sposobnost pokazuje vrednom. Aruba Central omogućava preduzećima da upravljaju novim (i postojećim) mrežama jednostavno i bez prisustva na licu mesta. Kada potreba za ovim privremenim instalacijama prođe, možete se vratiti na normalni režim korišćenja. Pandemija COVID‑19 nametnula je nove izazove IT timovima, koji imaju zadatak da osiguraju kontinuitet poslovanja omogućavajući zaposlenima da se angažuju iz svog kućnog okruženja. Aruba je tu da pomogne svojim kupcima i partnerima da održe svoj poslovni zamah u ovo teško vreme.

Proširite svoju mrežu

Pristupne tačke (AP) Aruba: Proširite mrežu u domove i udaljene kancelarije. Bez obzira na to rade li u velikom, srednjem ili malom preduzeću, Aruba Access Point idealni su za zaposlene kojima je potreban mrežni pristup sa udaljenih lokacija, uz održavanje veze s korporativnom mrežom.

Proširite mrežu u domove i udaljene kancelarije. Bez obzira na to rade li u velikom, srednjem ili malom preduzeću, Aruba Access Point idealni su za zaposlene kojima je potreban mrežni pristup sa udaljenih lokacija, uz održavanje veze s korporativnom mrežom. Virtual Intranet Agent (VIA): Jednostavan za primenu i upotrebu softverskog klijenta, pruža sigurnu daljinsku mrežnu povezanost s korporativnim resursima. Koristite iste akreditive za potvrdu identiteta preduzeća. Dinamički primenite politike pristupa zasnovane na ulozi korisnika. Daljinsko i skalabilno upravljanje.

Jednostavan za primenu i upotrebu softverskog klijenta, pruža sigurnu daljinsku mrežnu povezanost s korporativnim resursima. Koristite iste akreditive za potvrdu identiteta preduzeća. Dinamički primenite politike pristupa zasnovane na ulozi korisnika. Daljinsko i skalabilno upravljanje. Aruba Central: Rešenje zasnovano na „oblaku“ omogućava IT osoblju da radi na daljinu, istovremeno održavajući vidljivost i kontrolu nad svim vitalnim mrežnim uslugama, počev od centrale lokacije, pa sve do isturenih filijala.

Rešenje zasnovano na „oblaku“ omogućava IT osoblju da radi na daljinu, istovremeno održavajući vidljivost i kontrolu nad svim vitalnim mrežnim uslugama, počev od centrale lokacije, pa sve do isturenih filijala. Aruba AirWave: Granularna vidljivost u žičnim i bežičnim mrežama. Pristup zasnovan na dodeli uloga prema poslovnoj funkciji i VIA omogućavaju daljinski pristup minimizujući zdravstvene rizike za IT osoblje

Korisna adresa: Arubanetworks.com

Podelite s prijateljima

Tweet