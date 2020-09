Backup i oporavak na HPE način

Inovacije u ponudi donose prednosti vezane za brzinu i ekonomičnost backup‑a i oporavka u slučaju katastrofe. Hewlett Packard Enterprise, iako formalno relativno mlada firma, iza sebe ima decenije iskustva u ovoj oblasti…

Gubitak podataka jedan je od najvećih strahova kompanija. Ili bi bar trebalo da bude, a mere za adekvatnu zaštitu su jedan od ne samo informatičkih, već i poslovnih prioriteta! Zašto? Samo pogledajte primer kompanije Garmin: sve je počelo 23. jula i prvim izveštajima da je deo Garmin‑ovih servisa nedostupan – tačnije Garmin Connect sajt i mobilna aplikacija namenjeni korisnicima fitnes uređaja. Kasnije istog dana, postale su nedostupne i usluge namenjene korisnicima Garmin Pilot i flyGarmin aplikacija namenjene avio‑industriji. „Pali“ su i kontakt‑centri kompanije, a potom je zaustavljena i proizvodnja novih uređaja.

Učite na (tuđim) greškama

Garmin je bio žrtva ransomware napada, koji je najverovatnije rešen plaćanjem otkupnine i potonjom dekripcijom svih podataka i oporavkom sistema. Kratkoročni efekat na poslovanje kompanije je zaustavljen, ali dugoročni efekat će se tek osetiti. Koliko potencijalnih korisnika će tri puta razmisliti pre nego što kupi Garmin‑ov uređaj? Koliki deo tržišta će kompanija izgubiti? Da ne pričamo o reputaciji. Sve to je moglo biti drugačije da su odgovarajuća bezbednosna pravila bila uspostavljena, a svi podaci i sistemi na pravi način backup‑ovani i čuvani na udaljenoj lokaciji namenjenoj baš ovakvim situacijama – brzom oporavku u trenucima kada je primarni sistem ugrožen!

Brojke su neumoljive. Po IBM‑ovom istraživanju, prosečna šteta od ovakvih i sličnih napada je 3,86 miliona dolara. U Garmin‑ovom slučaju to je najverovatnije 10 miliona direktno za otkupninu, plus svi budući gubici kao posledica. U proseku, čak 39 odsto finansijske štete od napada nastaje više od godinu dana nakon što dođe do neželjene situacije.

Veliki broj kompanija nikad se ne oporavi od ovakvih situacija. To se posebno odnosi na male biznise koji nemaju adekvatnu finansijsku snagu. Čak 20 odsto se zatvori – privremeno ili trajno.

Nova generacija uređaja

Kompanija Hewlett Packard Enterprise, iako formalno relativno mlada, iza sebe ima decenije iskustva u domenu IT infrastrukture, data centara, backup i disaster recovery rešenja. Svoje obimno iskustvo i znanje, pretočila je u niz proizvoda i usluga namenjenih kompanijama svih veličina. Na prvom mestu, kao osnova, tu je nova generacija HPE StoreOnce fizičkih uređaja za skladištenje i backup podataka. Uređaji su projektovani tako da optimalno rade u cloud okruženju, a omogućavaju skaliranje u zavisnosti od potreba. Od modela koji će s lakoćom opslužiti male kancelarije, do onih koji će zadovoljiti potrebe najvećih organizacija i provajdera.

HPE StoreOnce uređaji omogućavaju jednostavno kreiranje efikasnog i pouzdanog backup‑a u cloud okruženju. Integracija je neprimetna i bez potrebe za dodatnim gateway uređajem (bilo fizičkim, bilo virtuelnim). Time se skraćuje vreme, smanjuju troškovi i upotreba mrežnih resursa.

Portfolio ovih uređaja je tako definisan da se lako skalira, u rasponu od modela 3620 koji daje 1,9 PB efektivnog prostora do modela 5650 sa čak 104 PB efektivnog prostora. Ovaj nivo iskorišćenosti omogućen je inteligentnom deduplikacijom podataka koja troškove i potreban prostor smanjuje i do 95 odsto. Uz to, brzina backup‑a do 288 TB na sat omogućava čuvanje velikih količina podataka u rekordnom roku, kao i vrlo brz oporavak kad se za tim pojavi potreba, tako da vaše poslovanje minimalno trpi.

HPE StoreOnce portfolio zasnovan je na najboljoj praksi zaštite podataka koja obuhvata enkripciju rezervnih kopija, redovne provere integriteta, kontrolu pristupa prema ulogama u organizaciji, brz oporavak i visoku dostupnost storage‑a. Kompleksnost prilikom primene smanjena je objedinjavanjem svih informacija bitnih administratorima, dok korisnici koji svojim aplikacijama sami upravljaju imaju na raspolaganju lak način kontrole zaštite, od data centra do cloud okruženja.

Uz mogućnost softverski definisane zaštite virtuelnih i cloud okruženja, plaćanje po obimu upotrebe i fleksibilno planiranje kapaciteta, HPE StoreOnce omogućava kompanijama da zaštite svoju investiciju u sistem za backup.

Backup u oblacima

Drugi bitan segment HPE ponude za backup predstavlja Cloud Volumes Backup – nova usluga namenjena velikim organizacijama, koja pruža jednostavan, efikasan i fleksibilan način čuvanja rezervnih kopija podataka. Ovaj servis može da radi i s tuđim hardverskim rešenjima, ali se sa HPE uređajima jednostavno i savršeno integriše.

HPE Cloud Volumes Backup korisnicima omogućava da u roku od nekoliko minuta povećaju raspoloživ kapacitet, dok automatske backup polise eliminišu manuelni rad oko inicijalizacije, podešavanja i upravljanja fizičkom ili virtuelnom infrastrukturom.

Za razliku od konkurencije, HPE Cloud Volumes Backup odlikuje se objedinjavanjem backup‑a u cloud‑u da bi se izbegla fragmentacija, kao i mogućnošću da se backup podaci koriste aktivno za test i developerske potrebe. HPE ne naplaćuje naknadno za oporavak podataka iz cloud okruženja, a omogućava da se oporavak uradi na opremu koju kompanija već ima ili u javno cloud okruženje.

Primena Catalyst protokola znači i da je backup nevidljiv za ransomware, što obezbeđuje integritet podataka i uspešan oporavak ako do napada dođe. S druge strane, deduplikacija štedi prostor koji zauzima backup i ta ušteda može ići i do 20 puta.

HPE Cloud Volumes Backup i HPE StoreOnce uređaji nove generacije čine vrhunski tandem za očuvanje poslovnog kontinuiteta svake organizacije.

HPE StoreOnce Catalyst protokol

Situacija s početka teksta ne može da se desi u okruženju koje se štiti na pravi način, a u HPE StoreOnce ekosistemu jednu od najbitnijih uloga u tome igra protokol Catalyst. Radi se o protokolu za backup koji je kompanija razvila za primenu u backup sistemima baziranim na diskovima. Ukratko, HPE StoreOnce Catalyst koristi se za čuvanje, replikaciju i arhiviranje podataka tako što korisnici kreiraju Catalyst „skladišta“ na StoreOnce uređajima ili u cloud-u. Ovaj protokol ransomware napadači ne umeju da prepoznaju i stoga ne mogu da ga presretnu.

