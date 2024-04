Astronauti se spremaju za povratak na Mesec

Agencija NASA je još 2019. godine predstavila nova kosmonautska odela za misiju Artemis, a još tada smo mogli da čujemo da će opseg pokreta u njima biti mnogo veći. Pripreme su u punom jeku, a pored odela tu su i roboti.

NASA i Axiom Space su u martu 2023. godine predstavili odela za članove misije Artemis III. Među novinama su i one koje čine da odelo odgovara različitim tipovima tela. Fleksibilnije je nego sva prethodna i sadrži više alata koji bi mogli da budu korisni tokom šetnje po površini Meseca.

Misija Artemis III je planirana za 2026. godinu, a očekuje se da se u okviru nje ponovi spuštanje na Mesec – po prvi put nakon Apollo 17 sletanja iz 1972. godine. Oni koji se spuste na površinu bi tamo trebalo da ostanu manje od nedelju dana, a s ciljem da više puta prošetaju i prikupe uzorke leda. Ostatak posade će ostati u Orion kapsuli, a astronaut će sa Meseca vratiti SpaceX Starship.

Prvi deo misije – test let bez posade – je već obavljen, a u septembru 2025. godine sledi Artemis II. Tada će četiri astronauta poleteti u letelici Orion na probni let oko Meseca, nakon čega će se vratiti na Zemlju. Posada je već izabrana i na obuci je, a planirano je da let potraje osam dana.

Treniraju i novi četvoronožni roboti Spirit koji su napravljeni da se samostalno snalaze po kompleksnim terenima prepunim kratera. U budućnosti bi grupe ovakvih robota mogle da se rasporede po Mesecu – osim što mogu samostalno da funkcionišu, sposobni su i da se umrežavanju kako bi razmenjivali podatke i pravili mape na kojima bi označavali rizična mesta. Tvrdi se i da će moći da pomažu jedni drugima ukoliko se zaglave.

Krajnji cilj misije Artemis je naseobina na južnom polu Zemljinog satelita, jer je to lokacija na kojoj ima izvora vode. Tome će prethoditi deo Artemis III koji je planiran za septembar 2026. godine. Zanimljivo je da će astronauti na Mesec posle toga odneti i mali staklenik koji će im služiti za ispitivanje toga kako neke biljke rastu u izmenjenim uslovima.

