ASUS najavio Zenbook S 13 OLED, najtanji 13,3″ OLED laptop

ASUS je najavio novi Zenbook S 13 OLED (UX5304), najtanji 13,3-inčni OLED laptop na svetu. To je ujedno i ekološki najprihvatljiviji Zenbook ikada, i podiže prepoznatljive kvalitete brenda kao što su ultraportabilni dizajn, održivost i performanse u pokretu na novi nivo, dokazujući uverljivo da manje može biti više.

Sa vrhunskim super tankim profilom od 1 cm i super laganim kućištem od 1 kg, sofisticirani Zenbook S 13 OLED pruža performanse bez kompromisa, povezanost i vijek trajanja baterije. Takođe je dizajniran sa čvrstom na umu ekološke i ugljične neutralnosti, koristeći reciklirane metale i plastiku u svojoj konstrukciji, FSC ® Mix sertifikovanu ambalažu, elegantan novi ekološki prihvatljiv plazma keramički aluminijum za model Basalt Grey i elektroniku bez halogena, da ovo bude ekološki najprihvatljiviji Zenbook model koji smo ikada proizveli.

Zenbook serija ističe se u pružanju performansi bez premca u pokretu, a Zenbook S 13 OLED nije izuzetak, koristeći snagu do 13. generacije Intel Core i7 procesora sa 32 GB LPDDR5 RAM-a i 1 TB PCIe ® 4.0 x4 SSD – om . Postoji čitav set I/O portova za konekcije u pokretu i dugotrajna baterija od 63 Wh.

Za impresivne realistične vizuale, Zenbook S 13 OLED ima prekrasan 16:10 2.8K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED ekran koji ima Dolby Vision certifikat, s Pantone® validiranim prikazom boja i VESA DisplayHDR™ True Black , 500 sertifikatom osiguravajući nevjerovatne detalje i najdublje nivoe crne.

Super tanak i super lagan

Da bi se postigao super tanak profil od 1 cm i super lagana težina od 1 kg Zenbook S 13 OLED, nekoliko naprednih tehnika i materijala korišteno je u njegovom dizajnu i konstrukciji kako bi se smanjila težina i dimenzije u odnosu na prethodnu generaciju, bez ugrožavanja performansi, povezanosti ili trajanja baterije.

Rezultat je ultraprenosivi laptop koji definiše klasu i podiže tanak i lagan na potpuno novi nivo bez kompromisa: podržava do 14 sati video strimovanja, dok nudi poboljšano hlađenje i performanse u odnosu na svog prethodnika . I uprkos svojim svetski kompaktnim dimenzijama, Zenbook S 13 OLED zadržava punu upotrebljivost i ima sveobuhvatan skup standardnih I/O portova.

Sveobuhvatna održivost

ASUS je posvećen tome da uradi više sa manje kroz Zenbook. Ovaj uređaj je EPEAT® Gold registrovan proizvod koji ima pozitivnu okolinu kroz celi životni ciklus proizvoda, od upotrebe materijala i proizvodnje, do montaže, upotrebe i kraja životnog vijeka. Umanjili smo njegov ugljenični otisak uključivanjem recikliranih materijala i dizajniranjem ekološke ambalaže.

Uređaj je ekološki najprihvatljiviji Zenbook ikada napravljen, koji uključuje postindustrijski recikliranu (PIR) leguru magnezijuma i aluminijuma u poklopac tastature, kućište i poklopac, smanjujući njegov ugljenični otisak za više od 50% . Poklopci tastature i zvučnici sadrže plastiku recikliranu nakon upotrebe (PCR), a zvučnici također koriste plastiku vezanu za okean. Redizajnirali smo ambalažu tako da se može 100% reciklirati, s materijalima koji se mogu ponovo koristiti i kompostirati. Koristi 100% FSC Mix certificirani papir iz šuma kojima se odgovorno upravlja, kontroliranog drveta i recikliranih izvora. Papirni umetci za pakovanje se takođe mogu lako transformisati u korisna postolja za laptop. Pored toga, Zenbook S 13 OLED takođe premašuje ENERGY STAR ® standard energetske efikasnosti za 43% kako bi smanjio potrošnju električne energije. Preko gore navedenih održivih akcija, sveobuhvatni cilj inicijativa za održivost ovog uređaja je postizanje neutralnosti ugljika.

Po prvi put smo koristili poseban proizvodni proces da kreiramo ekskluzivni ASUS plazma keramički aluminijumski materijal za poklopac. Ovaj proces koristi čistu vodu i električnu energiju i nisu potrebni nikakvi organski spojevi, jake kiseline ili teški metali. Umesto toga, ova metoda na bazi kupke s niskim uticajem na okolinu proizvodi fizičku i hemijsku transformaciju aluminijuma. To rezultuje povećanom otpornošću na habanje, zaštitom od korozije, upravljanjem toplinom, tvrdoćom i vekom trajanja.

Uz fizičke prednosti, izgled i dojam ovog materijala je sličan prirodnom kamenu koji odjekuje duhom Zenbook serije. Ovo svaki poklopac čini jedinstvenim. Ne postoje dva ista. Duži životni vek laptopa takođe smanjuje dugotrajno rasipanje, tako da je Zenbook 13 S OLED strogo testiran korišćenjem najnovijeg standarda za izdržljivost američke vojne klase MIL-STD-810H, sa do 12 metoda testiranja i 26 pojedinačnih testova.

Performanse u pokretu

Intel Evo™ pruža savršen spoj performansi i prenosivosti, sa procesorom Intel Core i7 do 13. generacije koji se može povećati za 20% do toplotne snage dizajna (TDP) do 20 vati. Ovo podržava do 32 GB LPDDR5 RAM-a i ultrabrzi PCIe 4.0 x4 SSD od 1 TB, sa dugotrajnom baterijom velikog kapaciteta od 63 Wh. WiFi 6E poboljšan sa ASUS WiFi Master Premium osigurava brze, stabilne veze.

Iako je ultra-kompaktan, Zenbook S 13 OLED uključuje kompletan komplet ulazno/izlaznih portova, tako da korisnici ne moraju da nose ključeve ili adaptere na svojim putovanjima. Dva ultrabrza Thunderbolt ™ 4 USB-C® porta podržavaju brzo punjenje, 4K eksterne ekrane i prijenos podataka do 40 Gbps, a tu su i USB 3.2 Gen 2 Type-A port, HDMI® 2.1 port i 3,5 mm audio priključak.

Za poboljšano iskustvo video konferencija u pokretu, FHD IR kamera uključuje vizuelne efekte sa veštačkom inteligencijom i tehnologiju za poništavanje buke. Takođe podržava brzu i bezbednu prijavu lica sa Windows Hello. Snažni audio sistem sa sertifikatom Harman Kardon sa impresivnim Dolby Atmos ® zvukom ima pametno pojačalo u kombinaciji sa ASUS Audio Booster tehnologijom za povećanje jačine zvuka do 5,25X.

ASUS ZenBook S 13 OLED (UX5304) CPU Intel® Core™ i7 1355U Intel® Core™ i5 1335U Display 13.3″ 16:10 2.8K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED slim-bezel NanoEdge display with 85% screen-to-body ratio, 550 nits peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, DisplayHDR™ True Black 500 certification Operating system Windows 11 Home / Pro Graphics Intel® Iris® Xᵉ Graphics Main memory Up to 32 GB LPDDR5 5200 MHz RAM Storage Up to 1 TB PCIe® Gen 4 SSD Connectivity WiFi 6E (802.11ax) Up to Bluetooth® 5.2 Camera FHD IR / 3DNR / ALS camera I/O ports 2 x Thunderbolt™ 4 Type-C® 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI® 2.1 (TMDS) 1 x Audio jack Touchpad 129 x 81 mm ASUS ErgoSense Touchpad Audio Built-in speakers Smart amplifier technology Built-in microphone Harman Kardon certified Battery 63 Wh AC adapter 65 W adapter Adapter Output: 5V~20V, 65 W Adapter Input: 100~240 V AC, 50 / 60 Hz universal Dimensions 296.2 x 216.3 x 10.9 mm Weight 1 kg

