ASUS ROG Phone 7 Ultimate: Snaga i stil

ASUS je doneo na tržište ROG Phone 7, novu iteraciju svog gejming telefona. Danas je to takav uređaj da slobodno možemo reći kako ima sopstveni, jedinstveni stil u svakom pogledu.

ROG Phone 7 je sinonim za vrhunski doživljaj. Kreiran kao gejming telefon, ali namenjen svima koji žele da uživaju u mogućnostima i opcijama koje nudi vrhunski mobilni telefon današnjice, stiže s vrlo posebnim dizajnom i tehnološkim rešenjima koja ga u potpunosti izdvajaju od konkurencije. ROG Phone 7 prosto ima specifičan karakter i po tome se izdvaja iz mase naizgled jednoličnih proizvoda kakvi su današnji mobilni telefoni. Na testu smo imali Ultimate verziju ovog vrhunskog uređaja.

Skoro svaki deo ROG Phone 7 telefona je napredniji od gotovo svega što tržište nudi. U njega je ugrađeno toliko tehnoloških rešenja da bi nam trebalo pola broja da sve pobrojimo. Zvuk je fenomenalno odrađen, bežična konekcija je tri-band umesto dual-band kao što je u drugim top-modelima, prisutan je 3,5-mm konektor za slušalice ali s pojačalom, ekran ima najveće sempliranje dodira, postoje dva USB-C konektora, telefon ima dodatni kuler za maksimalne performanse, skladište je UFS 4.0, ubedljivo najbrže na svetu, možete da birate da koristite stok Android ili ASUS ROG interfejs kada je softver u pitanju, svaki detalj telefona možete odnekud konfigurisati do sitnih crevaca, tu je X-Mode za brzo aktiviranje maksimuma performansi… Jednom rečju, uređaj koji je uživanje koristiti u svakom mogućem aspektu.

Estetika telefona je nešto što ga definitivno izdvaja iz mora uređaja koji sve više naliče jedan na drugi kao jaje jajetu. Telefon jeste veliki, ali to više nije tako izraženo kao nekada. Nije se ROG Phone nešto smanjio kroz generacije, već je prosto sve više telefona koji dolaze „tu negde” i po gramaži i po dimenzijama. Čvrsto telo od aluminijuma i Corning Gorilla staklo (Victus napred, „trojka” pozadi) prosto vrište „gejming” sa svojim oštrim ivicama i futurističkim dizajnom. Na Ultimate verziji telefona tu je i ROG Vision displej na poleđini, matrični displej koji možete konfigurisati po svojoj želji, da prikazuje statične slike ili animacije, da reaguje u određenim scenarijima, poput primanja poziva ili notifikacije. Da ne spominjemo kada prikačite AeroActive Cooler 7, veliki kuler koji stiže sa ovim telefonom koji pomaže da duže isporučuje maksimalne performanse. Telefon je otporan na prašinu i vodu u skladu sa IP 54 rejtingom.

Takođe, kod težih telefona je bitno koliko su balansirani opterećenje i težina, a ovde je to bilo dodatno otežano izvesti, budući da se računa da će korisnici upotrebljavati ovaj telefon i u uspravnom i u vodoravnom položaju za igranje i gledanje video-sadržaja. ASUS je i u tom pogledu obavio fantastičan posao, pa nećete imati osećaj da je jedna ruka više opterećena i zamorenija tokom igračke sesije, na primer.

Koja li sila pokreće sve to? Da, odgovor je relativno jednostavan, u pitanju je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, najbrži trenutno dostupan čipset. No, kod telefona je trik ne toliko u maksimalnim performansama, koliko u sposobnosti da se te performanse održe a da ne dođe do usporavanja. Hlađenje je ovde ključna reč, a limitirani format mobilnih telefona otežava proizvođačima život. ASUS koristi GameCool 7 sistem, čiji je AeroActive Cooler 7 jedan deo. Tajvanski gigant je koristio dual-PCB dizajn, 360-stepene hladnjake, bor-nitridnu smesu, parnu komoru s rapidnim ciklusima, a celoj stvari pomaže i što je baterija razdvojena na dve podjednake celine.

Ekran je uvek važan kod gejming uređaja. Ove godine imamo sjajan 6.78“ AMOLED ekran s osvežavanjem od 165 Hz, 1500 nita maksimalnog osvetljenja, ali i sempliranja dodira učestanošću od 720 Hz, što je veoma bitna stavka za igračke kontrole. Kvalitetan hardver zaokružuju 16 GB LPDDR5 RAM memorije, kao i skladište kapaciteta čak 512 GB. Pri tome, skladište je strahovito brzo – UFS 4.0 je u pitanju.

ROG UI interfejs

Telefon se bazira na operativnom sistemu Android 13, pri čemu je korisniku omogućeno da bira da li želi standardan Android ili ASUS ROG interfejs, kao i da naknadno bira do koje mere želi da opcije u menijima budu detaljne. Ovim se pokrivaju svi vidovi korisnika, od onih koji žele da kontrolišu svaki aspekat telefona, do onih koji samo žele da se igraju.

X-Mode služi da brzo aktivirate režim visokih performansi, a putem Armoury Crate-a je moguća kontrola svih aspekata rada telefona. Prisutni su Air Trigger-i, koji pretvaraju telefon u istinsku igračku konzolu s komandama pod kažiprstima prilikom držanja telefona u vodoravnom položaju. Dva DisplayPort konektora su tu, jedan bočno i jedan na donjem delu, pri čemu je podržan i DisplayPort 1.4 ukoliko želite da brzo i lako izbacite sliku na veliki eksterni ekran.

Audio-komponenta je nešto čemu ASUS posvećuje pažnju na mnogo nivoa, i značajno doprinosi izuzetnom utisku kada su gejming i multimedijalno uživanje u pitanju. ROG Phone 7 Ultimate ima dva velika frontalna zvučnika, ali to ni izbliza nije sve. Reč je o 5-magnetnim Super linearnim zvučnicima fantastičnog kvaliteta zvuka, gde svaki ima sopstveni Cirrus Logic CS35L45 mono-pojačavač. Iako je reč o definitivno najboljim i najglasnijim zvučnicima koje smo imali prilike da čujemo na telefonu, pomenuti AeroActive Cooler 7 se ponaša kao subwoofer kada je povezan na telefon, što dodatno doprinosi sjajnom užitku. ASUS i ovde godine sarađuje sa audio-specijalistima iz kompanije Dirac, koji su ugradili novu Virtual bass tehnologiju u zvučnike, kao i HD kodek i pojačivač na 3,5-mm audio-konektoru koji je na ovom telefonu i dalje prisutan. Novina na ovom vidu isporuke zvuka jeste Spatial audio-podrška. Najzad, telefon podržava sve najnovije tehnologije Bluetooth transmisije, uključujući aptX adaptive, aptX Low latency, LDAC i AAC. Sve ovo se može kontrolisati iz centralne AudioWizard aplikacije.

Kamere ROG Phone 7 Ultimate-a nisu u prvom planu, baš kao ni kod prethodnika, ali su i dalje odlične i veoma upotrebljive u praksi, daleko više nego što sugeriše letimičan pogled na specifikacije.

Primeri snimaka ROG Phone 7 Ultimate telefona

U realnoj upotrebi daju veoma dobre rezultate. Glavni senzor od 50 Mp je Sony IMX 766 i on opravdava sjajnu reputaciju donoseći fantastične slike bogate detaljima, kao i više nego korektne video-zapise.

Primeri zuma: Normal, Ultrawide i 2x (kropovan)

Dinamički raspon je izvanredan i reč je o jednoj od najboljih kamera na tržištu. No, po samoj prirodi, sistem kamera nije naročito raznovrstan. Tako imamo još ultra-wide kameru od 13 Mp, koja takođe prilično dobro obavlja posao, te makro kameru od 5 Mp. Nema telefoto kamere, što znači da će se zumirane fotografije faktički kropovati.

Primeri noćnog snimanja

Telefoni fokusirani na sisteme kamera upravo su u ovom segmentu napravili značajan iskorak ove godine, što je rezultovalo veoma raznovrsnim kamerama koje mogu da služe u velikom broju scenarija. Ipak, ROG Phone 7 Ultimate vas sigurno neće izneveriti. Glavna kamera odlično radi svoj posao, a slično se može reći i za selfi kameru od 32 Mp.

Standardan i portretni selfi

Baterija ROG Phone 7 telefona ima kapacitet od 6000 mAh i lako će isporučiti više od jednog dana upotrebe i najzahtevnijim igračima, a u realnim scenarijima primene traje i znatno duže. Stiže sa punjačem od 65 W, koji veliku bateriju puni prilično brzo – za petnaestak minuta će stići do 40 odsto, a bateriju u potpunosti napuniti za oko sat vremena. Nažalost, ROG Phone 7 Ultimate ne podržava bežično punjenje – za njega prosto nije bilo fizičkog mesta. Ono što je takođe dobro jesu brojne opcije za optimizaciju baterije, njenog punjenja i dugovečnosti. Možete da ograničite vreme tokom koga je baterija na nivou napunjenosti od 100 odsto, da dozirate do kog procenta želite da se puni, tu su opcije sporijeg punjenja kako se baterija ne bi stresirala itd.

Veoma je teško svesti utiske nakon testiranja jednog zaista ultimativnog proizvoda. O svemu što može, što podržava, što je ugrađeno u njega mogli bismo još dugo da pričamo. Međutim, kao i sve drugo u životu, bitno je da se izdavaja i da ima svoj karakter. Neće odgovarati svakome, ali će onima kojima je potreban robustan i kvalitetan telefon koji se izdvaja od ostalih i estetski i po obilju mogućnosti, te vrhunskim performansama, biti prosto omiljen. Štaviše, mnogi će osećati da i nemaju alternativu, jer kada se jednom čovek navikne na ROG telefone, to (p)ostane navika za dugo, dugo vremena.

Korisna adresa: asusplus.rs

