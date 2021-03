Review: ASUS ROG Phone 5 – Povratak kralja

Preskočivši broj 4, koji se u kineskoj kulturi smatra baksuznim, ASUS je predstavio naslednika prošlogodišnjeg ROG Phone-a 3, koji je pobrao simpatije širom sveta, pa i u našoj redakciji. Ovaj telefon krase ne samo izuzetna gejming sposobnost i odlične performanse već i vrlo elegantan dizajn, uz obilje vrhunskih tehnoloških rešenja. Sve to ga čini – neodoljivim, posebno za power user kategoriju korisnika. ROG Phone 5 je u ovom trenutku, za svakoga ko želi nešto više od svog uređaja, najbolji telefon na svetu!

Svaki dan slušamo o novim pametnim telefonima, i čekamo ih sa sve manje entuzijazma. Naizgled, nema tu ničeg posebno svežeg, niti istaknutog, i sve deluje kao da je već viđeno. Svake godine imamo inkrementalni pomak u performansama, koje su davno prevazišle potrebu većine softvera koji upotrebljavamo i određene iskorake u dizajnu. Retki su oni koji žele da se „isprse” i donesu istinske inovacije i nova rešenja. Takav je – ASUS. Štaviše, kompanija ne samo da je donela nova unapređenja već je oslušnula glas korisnika i poradila na stvarima koje smo mislili da više nećemo videti na najboljem ASUS-ovom telefonu, poučeni lošim iskustvima s drugim proizvođačima.

Audio-vizuelni užitak

Premda će ASUS uvek rado pozicionirati svoj telefon kao gejming uređaj, mi moramo da naglasimo da je ovo pre svega telefon koji isporučuje vrhunsko audio-vizuelno iskustvo kako u svom dizajnu, tako i u smislu svakodnevne upotrebe. Ne deluje kao neukusan gejmerski šareni gadžet, već je veoma lep i elegantan. Ovo je telefon koji je posvećen kako detaljima, tako i celini. Dimenzije su u rangu prošlih modela – koji milimetar viši, ali i uži, ali kako su okviri oko ekrana istanjeni za dodatnih 25%, našlo se mesta za prostraniji ekran. Zaštita stiže u vidu Corning Gorilla Glass Victus-a. Kontrolni tasteri su pametno postavljeni na polovini bočne stranice, tako da je kontrola jednom rukom sasvim normalna, bez obzira na to što je reč o naoko masivnom telefonu od 6,78 inča. Masa je ostala praktično ista – 238 grama, tako da je ovo telefon za čvrste i sigurne ruke.

Ekran je AMOLED tipa. Proizvođač je Samsung, a razni parametri koji su naoko identični prošlogodišnjim sa ROG Phone-a 3 zapravo skrivaju brojna unapređenja. Touch sampling rate je uvećan na 300 Hz, dijagonala je veća ali na istoj površini zbog manjih ivica, rezolucija je 2448 × 1080 piksela, a osvetljenje je uvećano za 23%. Maksimalno osvežavanje od 144 Hz je dobilo Auto mod, a udobnost korišćenja je unapređena zahvaljujući DC Dimming podršci i smanjenju emisije plavog svetla.

Zvuk je znatno unapređen, pa je tako ROG Phone 5 proglašen najboljim telefonom u audio-segmentu od strane DxOMark-a. Veliki stereo 7-magnetni 12×16 Super Linear zvučnici su potpomognuti Cirrus Logic CS35L45 mono-pojačivačima, uz unapređenu obradu digitalnog signala, te rezultuju najboljim zvukom na telefonima, bez ikakve konkurencije, omogućavajući ASUS-u da se podiči „najimerzivnijim GameFX audio-iskustvom do sada”, a podržana je i DTS: X tehnologija.

Međutim, pravo iznenađenje stiže u vidu povratka 3,5-mm konektora, što govori da je ASUS poslušao svoje kupce i njihove želje. Ne samo da je konektor vraćen, već je prilagođen Hi-Fi entuzijastima. Naime, upotrebljena je HyperStream II QUAD DAC tehnologija sa ESS Sabre ES9280AC Pro, te Class G ESS Sabre pojačivač s varijabilnom impedansom. On automatski detektuje otpornost (impedansu) vaših slušalica i prilagođava joj se kako biste dobili najbolji kvalitet zvuka, a podržava raspon od 8 do čak 1000 oma. Šta ovo u praksi znači? ROG Phone 5 isporučuje izvanredan zvuk, te praktično predstavlja jedini način da u punoj meri uživate u zvuku visoke rezolucije i tzv. lossless (FLAC, WAV…) fajlovima na mobilnim telefonima visoke kategorije u ovom trenutku. Ukoliko pak spadate u one koji se zadovoljavaju zvukom MP3 kvaliteta i više su skloni slušanju bez žica, nema problema – tu je Bluetooth 5.2 konekcija sa aptX Adaptive, LDAC i AAC podrškom.

Kamere telefona prate istu nit ostalih elemenata. Naizgled nepromenjene, a zapravo s raznim optimizacijama i dodacima koji donose bolje iskustvo i unapređenja. Glavna kamera se oslanja na Sony IMX686 senzor. Reč je o senzoru od 64 MP s podrškom za Quad Bayer tehnologiju, otvorom blende od f/1.8, te 2×1 OCL faznim autofokusom. Ultraširoki senzor rezolucije 13 MP je dobio svoj autofokus u novom apdejtu softvera, dok je i dalje tu makro senzor od 5 MP za snimanje objekata iz neposredne blizine. Verovatno ćete primetiti da nema periskopske kamere, ali čemu uopšte takvo snimanje na mobilnim telefonima? ASUS je odbio da igra igru „što većeg zuma”, koja je kompleksna, komplikovana i s vrlo upitnim finalnim rezultatom. Uostalom, ultraširoki senzor smo uvek smatrali neuporedivo bitnijim u realnoj upotrebi.

Snimci kreirani kamerama ROG Phone 5 telefona

Što se tiče upravo tih rezultata, generalno smo veoma zadovoljni snimcima koje pravi ROG Phone 5. Fotografije su bogate detaljima, oštre i veoma vernih boja, što je retkost u današnje vreme. Sitne optimizacije donele su i kvalitetnu automatsku detekciju scena koja se oslanja na AI, a procesiranje rezultuje vidljivo manjim šumom spram prethodnika, što je posebno vidljivo na noćnim fotografijama, koje su vrlo ubedljive. Moguće je i snimanje videa u 8K rezoluciji pri 30 fps, odnosno 4K rezoluciji pri 60 fps, a stabilizacija je rešena elektronski. Dodatno su unapređeni i Pro režimi za sliku i video, dinamični noćni režim snimanja i tako dalje. Za selfije se koristi kamera od 24 MP, slično kao i kod prethodnika. Pri noćnim fotografijama je primetna solidna doza umekšavanja, ali i to da je reč o kameri sa fiksnim fokusom. Iskreni da budemo, pomalo su nas razmazile prednje kamere s nekom varijantom autofokusa u poslednje vreme, ali daleko od toga da je to neki naročiti problem. ROG Phone 5 pravi prilično dobre i kvalitetne selfije.

Besprekoran hardver

Performanse telefona su na najvišem mogućem nivou, zahvaljujući korišćenju novog Snapdragon 888 čipseta visoke klase! On stiže sa Adreno 660 GPU-om, koji donosi 35 odsto bolje performanse u odnosu na i dalje vrlo moćnog prethodnika. Verzija koju smo imali na testu raspolaže sa čak 16 GB RAM i 256 GB skladišne memorije UFS 3.1 tipa, a u prodaji će se naći i 12/256 verzija (cene možete videti u tabeli). ASUS je ponovo unapredio rashladni sistem, i to na nekoliko nivoa. Osim velikih toplotnih cevki i uvećanja kapaciteta hlađenja, urađen je reinženjering unutrašnjosti telefona.

Dok spolja veoma podseća na prethodnike, unutra je sve izmenjeno. Baterija je razdvojena na dva dela, što je omogućilo da se PCB postavi u sredinu telefona, a samim tim vrelina teže dolazi do ivica, na kojima su najčešće prsti i dlanovi korisnika. Nažalost, AeroActive Cooler 5 nije više integralni deo pakovanja, već se dokupljuje, što toplo preporučujemo ne toliko zbog potrebe za hlađenjem, koliko zbog dodatne funkcije uspravljanja telefona, koja može puno značiti u svakodnevnom korišćenju. Svi sitni i ne tako sitni pomaci doprinose tome da telefon radi punom snagom duže od konkunrecije, te dostiže visok nivo performansi i održava ga u dužim vremenskim instancama. Ponovo je implementiran X-mode režim rada, u kome telefon otključava svaki promil performansi.

Brojna podešavanja i optimizacije za bateriju kroz PowerMaster

Baterija kapaciteta 6000 mAh donosi višednevni rad, a ASUS je i ovde implementirao PowerMaster softver, koji omogućava širok spektar opcija podešavanja baterije. Tu su limiteri nivoa napunjenosti, Slow Charging opcija ili aktiviranje punjenja baterije u skladu s rasporedom, za maksimizovanje trajnosti baterije i prilagođavanje potrebama i željama korisnika. Dok ga drugi „uštinu” za punjač, korisnik bi trebalo da zna da je ovde snaga punjača više nego udvostručena – s prošlogodišnjih 30 W na čak 65 W! Na raspolaganju su ne jedan, već dva USB-C porta. Baterija će se napuniti do 70 odsto za samo 30 minuta, a reverzibilno punjenje se odvija snagom do 10 W, što je dvostruko više u odnosu na konkurente iz najviših kategorija i može puno značiti ako punite svoje gadžete – recimo, bežične bubice ili slušalice.

Sve to bi moglo biti nedovoljno da ASUS nije opremio telefon fantastičnom softverskom podrškom, koja olakšava upotrebu u svakom pogledu. Android 11 se može koristiti u vanila izdanju ili sa ROG skinom (u svakom trenutku se to može promeniti), a unapređeni su i AirTrigger ultrasonični tasteri, pomoću kojih se prilagođavaju komande i kontrole i u igrama i van njih. Game Genie overlay aktivira se kada se pokrene igra i donosi obilje opcija i mogućnosti podešavanja i prilagođavanja, a uvek je dostupan prostim svajpom sleva.

ASUS Armoury Crate softver

Najzad, tu je ASUS Armoury Crate, kontrolni softver koji donosi mnoštvo funkcija. Baš kao na laptopima, on služi za podešavanje i monitoring sistema, i odavde možete u par klikova da ubacite svoj telefon u različite režime rada. Ovde se podešavaju i osvetljenje pojedinih elemenata (recimo, ROG logotip na poleđini), hlađenje i slično. No, isto tako je važna i kategorizacija igara, pa tako ovde možete doći do informacija koje igre podržavaju visoko osvežavanje vašeg telefona, ili pak ROG Kunai eksterni kontroler koji takođe možete dokupiti, te ih preuzeti u svoj katalog, umesto da se maltretirate tražeći informacije sami.

ROG UI korisnički interfejs

Bez premca

Bez ikakve želje da namećemo lični utisak kao opšti stav, pozivamo vas da se i sami zapitate da li – ukoliko sebe vidite kao kupca telefona ove kategorije – uopšte imate neki naročiti izbor. Većina proizvođača praktično kopiraju jedni od drugih, top-telefoni liče jedan na drugi kao jaje jajetu, lome se da ponude nešto što nikome objektivno ne treba (koliko zapravo koristite periskopsku kameru?), a zašto da ne ukažemo i na situaciju u kojoj neko zapravo posluša korisnike i vrati nešto što je uklonjeno, i to u nikad boljem izdanju, kao npr. 3,5-mm konektor s automatskim pojačalom koje detektuje otpornost slušalica i prilagođava se? Ukoliko želite da se izdvojite iz gomile, praktično i nemate izbora. Konstatacija još više važi ukoliko spadate u spominjanu power user kategoriju, kojoj se proizvođači više ne obraćaju. Osim jednog.

ASUS je napravio fantastičan telefon, koji bukvalno nema konkurenciju na tržištu. Nije reč o prostom iterativnom pomaku, već se isplaćuje svaka vrsta inovacije i pomeranja granica. Danas mnogi imaju problema s „toplim” Snapdragon 888 čipsetom – ASUS odavno ima specijalno hlađenje koje se uspešno nosi sa izazovom. Mnogi izbacuju punjače iz pakovanja – ASUS duplira kapacitet brzog punjenja i daje 65 W punjač, a opet omogućava da dozirate i optimizujete proces punjenja baterije kako bi ona bila što dugovečnija. ASUS vam ne nameće svoj skin, već dozvoljava vanila Android. Imate kvalitetne Hi-Fi slušalice i želite da uživate u muzici visokog kvaliteta? Nemoguće na drugim top-modelima, samo ovde. Želite da se igrate kao gospodin? Rešenje je tu. Ili samo želite da se razlikujete od konfekcije?

Definitivno, ROG Phone 5 je ispunio zadatak po svim ovim pitanjima, uz to zadržavajući sasvim pristojnu cenu. Možda i najbitnije, ROG Phone 5 je uređaj s karakterom, baš kao i njegovi prethodnici.

