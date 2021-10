ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition – Crvena boja strasti

Ništa plavo, ništa zeleno (osim RGB osvetljenja) unutra – to je moto pod kojim je kreiran ovaj prenosivi računar. ROG Strix G15 Advantage Edition laptop stiže sa čipovima kompanije AMD. Intel i Nvidia su prisutni u drugim modelima, koji neretko koriste i ponešto od AMD hardvera, ali u ovom konkretnom modelu najbitniji hardver potpisuje – AMD. Šta korisnik dobija priklanjanjem „crvenom” taboru?

Odgovor na pitanje iz uvoda relativno je jednostavan – korisnik dobija vrhunski hardver po boljoj ceni nego kada se koriste konkurentski čipovi! Dugo vremena je ROG bio rezervisan samo za najbolje, te je najčešće upotrebljavana kombinacija Intel procesora i Nvidia grafika. Danas, međutim, AMD ima ubedljivo najbolje procesore, koji nude više nego ljuti „plavi” suparnik, kao i vrlo kompetentne grafike koje su u stanju da pariraju „zelenom” rivalu. U takvoj situaciji korisnik dobija više za uloženi novac pošto su ovakvi računari ujedno i nešto pristupačniji.

Argument povoljnije cene treba uzeti s određenom dozom relativnosti, jer ROG laptop bilo kog tipa i s kojim god hardverom ne može koštati malo! Tako je i ovde, jer cena ROG Strix G15 Advantage Edition s našeg testa iznosi oko 2000 evra. No, slični modeli s analognim hardverom velikih suparnika koštaju i par stotina evra više od toga. Otuda je veoma interesantno sagledati celu priču i uočiti šta to konkretan model nudi spram drugih ROG računara, kao i konkurencije koja stiže od drugih velikih laptop proizvođača.

U AMD zoni

Hardver je najvažnija stavka svakog igračkog laptopa, kao i važna tačka diferencijacije ROG Strix G15 Advantage Edition modela spram drugih uređaja, pa je logično da upravo odatle krenemo. Već smo se sretali sa osmojezgarnim AMD Ryzen 9-5900HX procesorom, koji je trenutno verovatno najbolje što se može pronaći na laptop tržištu. Odlične multitasking performanse su u aktuelnoj generaciji dobile „pojačanje” u vidu odličnih single thread performansi, čime je definitivno Ryzen dobio primat u poslednjoj sferi gde je Intel imao prednost – u domenu igara.

Procesorski takt je u rasponu od 3,3 GHz do 4,6 GHz. Uz inteligentan sistem hlađenja s novim dizajnom parne komore, potrošnja ide do 54 W kada je grafika aktivna, odnosno do 90 W kada nije. Sedmonanometarski procesor sa čak 16 thread-ova omogućava fantastičnu odzivnost ROG Strix G15 računara, a svi zadaci se izvršavaju u rekordnom roku. ASUS je unapredio kako sistem hlađenja, tako i materijale koji se koriste za hlađenje, ali i naponsku sekciju, kombinujući šestofazno napajanje za CPU i desetofazno za GPU. Implementirana je i AMD Smartshift tehnologija, koja automatski raspoređuje snagu, samim tim i zadatke, između CPU-a i GPU-a, u zavisnosti od procene šta je u datom trenutku efikasnije. Na taj način postižu se bolje performanse u igrama, 3D renderingu, video-editingu i drugim operacijama, a upotrebljavaju se algoritmi mašinskog učenja.

Udarna stavka svakog laptopa je grafika, a ROG Strix G15 Advantage Edition oslanja se na Radeon RX 6800M, mobilno izdanje vrhunske grafike poslednje generacije kompanije AMD. Ona stiže sa čak 12 GB GDDR6 192-bitne grafičke memorije, gotovo koliko ima sistemske memorije u samom laptopu. Navi 22 GPU baziran na RDNA 2 arhitekturi radi na 2300 MHz i 145 W, raspolaže sa 2560 unificiranih šejdera i isporučuje fantastične performanse u igrama. Uz dodatne prednosti, kao što je FidelityFX tehnologija, ROG Strix G15 raspolaže izuzetnim grafičkim mogućnostima, koje uz AMD Smartshift bivaju podignute na još viši nivo.

Računar raspolaže sa 16 GB DDR4-3200 memorije u dvokanalnoj konfiguraciji. Implementiran je NVMe SSD kapaciteta 1 TB, koji potpisuje Samsung. On je još jedan razlog zbog kog Windows 10 radi fantastično, baš kao i igre. Spisak svih konektora i portova (koji definitivno ne manjkaju) možete pronaći u tabeli, a pohvalili bismo i što je dobar deo njih izmešten na zadnji deo laptopa, ne praveći „ršum” po bokovima, naročito uz desni bok gde ćete očekivano držati miša. Podržani su Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Dolby zvučnici (dva komada) snage po 4 W uz podršku za Smart Amp upotpunjuju multimedijalni doživljaj.

Bez kompromisa

ASUS je u novoj generaciji otišao još jedan korak dalje u kvalitetu izrade, taman kada se učini da je to praktično nemoguće. ROG Strix G15 je dobio novo, izdržljivo aluminijumsko kućište s vrlo preciznom mašinskom obradom, koje je vizuelno izuzetno atraktivno. Ivice oko displeja su dodatno smanjene, a u pakovanju stižu izmenjivi delovi kojima možete da prilagodite izgled laptopa. Novi model je oko 7% manji od prethodnika, što doprinosi osećaju kompaktnosti i čini da laptop zaista deluje atraktivno u svakom okruženju, što će pogodovati svima kojima je potreban desktop replacement uređaj ili koji prosto planiraju da ga koriste u kancelariji preko dana. Sasvim upotrebljivo, ROG Strix G15 definitivno može i tu biti u svom elementu.

Po pitanju ekrana korisnici imaju izbor – ukoliko vole eSports naslove, mogu odabrati Full HD varijantu s osvežavanjem od čak 300 Hz i odzivom od 3 ms, ili pak onu koju smo mi isprobali i koju bismo toplo preporučili – osvežavanje od 165 Hz uz nešto višu rezoluciju od 2560 × 1440 tačaka. Naravno, podrška za Freesync adaptivno osvežavanje se podrazumeva! Kvalitet displeja garantuje i sertifikovana podrška za pokrivanje 100% DCI-P3 opsega boja. Osvetljenje od 300 nita će se starati da slika bude kristalno jasna po danu, tokom noći ili pod veštačkim svetlom.

Tastatura se takođe može pohvaliti gaming elementima. Postoje posebni tasteri koji služe kao gaming/multimedijalne prečice, za brz pristup naprednim mogućnostima i podešavanjima, a u stilu igračkih uređaja su jasno istaknuti tasteri W, A, S i D. Kako je računar relativno kompaktan, nije implementiran numerički deo tastature, što ionako neće smetati igračima. Prisutno je 4-zonsko RGB osvetljenje koje se kontroliše iz Aura Sync softvera, te podrška N-key rollover i ROG Overstroke tehnologije. Tačped je… ogroman! Porastao je u širinu i sada zauzima zaista veliki deo naslona za dlanove, i pravo je uživanje koristiti ga, bez obzira na to što slutimo da će dobar deo korisnika zapravo uglavnom koristiti miša.

Važan deo svake ASUS priče su mogućnosti ugrađenog Armoury Crate softvera, koji se može pozvati preko prečice na gornjem delu tastature ili klikom na odgovarajuću ikonu. Brojne opcije za praćenje radnih parametara, te njihovo menjanje i optimizovanje, dostupne su upravo odavde. Možete podešavati i prilagođavati rad laptopa jednim klikom ili u detaljnim koracima, s raznim scenarijima koji su prilagođeni tačno određenim vidovima upotrebe. Instalirani operativni sistem je Windows 10 Home i njegovom odličnom radu i svakodnevnom funkcionisanju zaista doprinosi ovakav kontrolni softverski paket, koji definitivno podiže iskustvo upotrebe na viši nivo.

ROG Strix G15 Advantage Edition koristi četvoroćelijsku bateriju od 90 Wh, koja daje fascinantne rezultate. Sjajna autonomija i optimizovana potrošnja AMD hardvera dobijaju na ceni, naročito imajući u vidu da je realno ostvarivo više od 12 sati autonomije! I to na jednom igračkom laptopu raskošnih performansi! Da sve bude još lepše, podrška za brzo punjenje znači da će 50 odsto kapaciteta biti dopunjeno za samo 30 minuta!

ASUS iznova uspeva da nas oduševi svojim ROG laptopima, podižući kvalitet iz generacije u generaciju, donoseći nove mogućnosti i uglađeno iskustvo rada. ROG Strix G15 Advantage Edition izuzetan je uređaj na svakom nivou – elegantan, fantastičnih performansi, neočekivano kompaktan, te je utisak u radu zaista fenomenalan. S ovakvim laptopom ne možete da pogrešite ni u jednoj varijanti. Predstavlja jednu od najboljih i najpametnijih kupovina. Uostalom, s trenutnim cenama desktop PC računara i komponenti, došli smo dotle da su igrački laptopi zapravo vrlo dobra i racionalna investicija.

