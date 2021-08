ASUS ROG Zephyrus M16 – Potvrda dominacije

ROG Zephyrus serija laptopa, posvećena prevashodno igračima, ali i svima ostalima kojima je potreban prenosivi računar raskošnih performansi, unapređena je i usavršena verzija modela koji su prošle godine pobrali naše velike simpatije. U novom formatu, sa svežim hardverom, fantastičnom izradom, predstavlja ostvarenje sna velikog broja potencijalnih kupaca. Šta novi ASUS laptop donosi u praksi?

Nismo sigurni kako to uspeva, ali iz generacije u generaciju vidimo i puno suštinskih unapređenja, ali i mnoštvo sitnih „caka” kojima ROG laptopi kompanije ASUS uspevaju da osvoje publiku širom sveta. Baziran na najnovijoj generaciji Intel i Nvidia hardvera, ROG Zephyrus M16 stiže u relativno kompaktnom izdanju, koje je pride nestandardno (u dobrom smislu te reči) sa ekranom odnosa 16 : 10, što daje više prostora po visini. Lep je na oko, raskošnih performansi, sjajnog užitka u radu. No, krenimo redom.

Fantastičan utisak

Obično konstatujemo da je za skupe laptopove izrada vrhunska, ali ovog puta otišlo se dalje. Prva stvar koja će zapasti za oko jeste niz dijagonalnih „rupica” koje se presijavaju u raznim bojama zahvaljujući implementiranom filmu, stvarajući efekat nalik na LED osvetljenje – iako ga zapravo nema. U pitanju je 8279 rupica – nismo brojali, verujemo ASUS-u na reč. Promena boja iz crvene u žutu, u plavu, zelenu, zadivljujuć je efekat koji je postignut bez ikakvog trošenja energije, a samim tim ni baterije. Presijavanje se ne može tek tako slikama dočarati, već se pravi utisak stiče tek prilikom gledanja uživo.

Samo kućište je veoma čvrsto, deluje izuzetno pouzdano, a istovremeno i kompaktno. Dominira crna boja, zahvaljujući kojoj ROG Zephyrus M16 komotno može da se „prišunja” i u neku kancelariju, sasvim bi bio u elementu. Sa zadnje strane su veliki izduvnici iz kojih izlazi topao vazduh, dok su po bočnim stranama raspoređeni I/O portovi. Laptop je čvrst, nema nikakvih ugibanja. Utisak pod rukom – odličan!

Ekran je udarna zvezda laptopa u svakom smislu. Njegovi ultratanki okviri rezultuju pokrivenošću površine ekranom od čak 94 odsto! Pored toga, reč je o 16-inčnom ekranu umetnutom u telo „petnaestice”, što čini sveukupni doživljaj još izraženijim. Pomenuti odnos stranica od 16 : 10 znači da Zephyrus nudi više prostora po visini, što će mnogi bez ikakve sumnje toplo pozdraviti. No, to je tek početak. Ekran je vrhunski IPS, odlično osvetljen (500 nita), rezolucije 2560 × 1600 piksela, s odzivom od samo 3 ms, te adaptivnim osvežavanjem koje omogućava besprekornu fluidnost u igrama. To posebno dolazi do izražaja u osvežavanju od čak 165 Hz, a Zephyrus ima grafiku koja omogućava da se zapravo iskoriste prednosti ovakvog osvežavanja. Ekran se može otvoriti sve do 180 stepeni. Ne, nije kraj. Tu je i 100% pokrivenosti DCI-P3 opsega boja uz Pantone sertifikat o preciznosti boja, tako da je laptop sasvim podjednako usmeren i prema kreatorima sadržaja i može i te kako naći svoje mesto na stolu profesionalnih korisnika, ne samo igrača.

Tastatura i tačped zaokružuju utisak o eksterijeru laptopa. Veliki tačped prekriven staklom karakteriše besprekoran odziv, kao i uvećanje dimenzija spram prethodne generacije Zephyrus računara za 20 odsto zarad lakše kontrole. Tastatura ima Silent Switch prekidače, tako da je prilično tiha u radu, ali i odličnog osećaja prilikom kucanja, posebno zbog dubine hoda od 1,7 mm. Prisutna je podrška i za N-key rollover i Overstroke, tako da nema bojazni od gubitka kontrole u slučaju velikog broja simultano pritisnutih tastera. Sama tastatura nema numerički deo, što je verovatno bolje nego da je na silu ubacivan, a da zbog toga trpi kvalitet same tastature i dostupnog prostora. Pozadinsko osvetljenje se može podešavati iz ugrađenog Armoury Crate softvera, koji se pak može pozvati preko jednog od četiri tastera-prečice na gornjem delu tastature.

Vrhunski hardver

Važna stavka igračkog laptopa, ali i svake desktop replacement konfiguracije, jeste njegov hardver. ASUS se opredeljuje za najbolje što nude proizvođači čipova, a ovog puta je izbor pao na Intel + Nvidia kombinaciju. Osmojezgarni Intel Core i9-11900H je 45 W procesor koji radi u rasponu od 2,5 do 4,9 GHz, dok u slučaju opterećenja svih jezgara njihov takt može ići sve do 4,5 GHz. CPU odlikuju odlične performanse – uostalom, iz Intel kuhinje ne postoji ništa bolje.

ASUS je i ovde iskoristio napredna rashladna rešenja, uključujući Thermal Grizzly s pastom baziranom na tečnom metalu. Veliki kuleri izbacuju višak toplote sa zadnje strane, uz Self-Cleaning Cooling 2.0 funkciju koja podrazumeva prisustvo tunela koji sprečavaju gomilanje prašine, uz obrtanje ventilatora u suprotnom smeru radi raspršivanja neželjenih čestica. Relativno tanka kućišta ne ostavljaju previše prostora za hlađenje, ali je ASUS uspeo da unapredi i ventilatore koje koristi Zephyrus M16 laptop.

No, verovatno najvažnija komponenta nečeg što se naziva ROG jeste – grafička karta. Konkretno, u sistemu zatičemo Nvidia GeForce RTX 3070 model sa 8 GB sopstvene GDDR6 memorije. Igre rade fantastično, a posebna poslastica stiže u vidu podrške za Ray Tracing, tehnologiju koja čini da igre izgledaju kudikamo bolje i koja je sve podržanija od velikog broja igara. Dodamo li tome i DLSS koji je u stanju da drastično podigne broj slika u sekundi (dodatna prednost – QHD rezolucija laptopa), imamo fantastičnu kombinaciju koja je san snova svakog igrača.

Računar raspolaže sa čak 32 GB DDR4-3200 memorije! Implementiran je NVMe SSD kapaciteta 2 TB, koji potpisuje Samsung, i donosi fantastične brzine u realnom radu. Windows 10 radi fantastično, baš kao i igre, a valja reći da je podržan veliki broj konektora i portova, čiji egzaktan spisak možete videti u tabeli specifikacija, baš kao i moderni vidovi bežičnog povezivanja: Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Zvučnike laptopa takođe vredi istaći, budući da upotpunjuju multimedijalni doživljaj. ASUS se potrudio, pa tako zatičemo četiri zvučnika – dva „tvitera” i dva „vufera”, koji donose visok kvalitet za domen laptop zvučnika, što potvrđuju i Hi-Res i Dolby Atmos tehnologije. Za maksimalan užitak uvek možete priključiti slušalice, naravno.

Više varijanti na raspolaganju

Sve pomenuto možete kontrolisati pomoću Armoury Crate softvera. U njemu se nalazi mnoštvo opcija za praćenje radnih parametara, te njihovo menjanje i optimizovanje. Sve opcije su vam jasno dostupne i pregledne, uz razne scenarije koji menjaju ponašanje u smislu termalnih odlika, kulture rada, ali i dostizanja određenog nivoa performansi, u zavisnosti od opterećenja i potreba. ASUS u ovom laptopu koristi veliku četvoroćelijsku 90 Wh bateriju. Mi smo ostvarili skoro sedam sati rada u nezahtevnom režimu. Više nego dovoljno da Zephyrus povremeno koristite na bateriju.

Na samom kraju, treba istaći da smo mi imali posla s reprezentativnim modelom, čija će cena u prodaji iznositi čitavih 2800 evra! No, postojaće i nešto pristupačnije, a podjednako dobre opcije. S Intel Core i7 procesorom, gde praktično ništa ne gubite od performansi, te RTX 3060 grafikom, očekivana cena trebalo bi da iznosi oko 2000 evra, a taj CPU će biti dostupan i sa ovakvom RTX 3070 grafikom, što je verovatno idealna kombinacija. Treba dodati da uz sve Zephyrus modele ASUS poklanja treću godinu garancije, o čemu se više detalja može pronaći na zvaničnom ASUS sajtu. Sve što korisnici treba da urade jeste da se registruju u roku od godinu dana nakon kupovine i dobiće besplatno dodatnu godinu garancije.

ASUS je svoj ROG Zephyrus M16 pozicionirao tako da predstavlja ponudu kojoj je jako teško odoleti, ukoliko spadate u ciljnu grupu s odgovarajućim platežnim sposobnostima. Iako naizgled postoji dosta gaming laptopova u ponudi, to je sve makar klasu ispod onoga što ASUS nudi. Zapravo, jedini pravi konkurenti bi bili drugi ROG laptopi, bazirani na AMD čipovima. Zephyrus M16 je definitivno pokazao zašto ASUS predvodi tržište u segmentu gaming laptopa i zbog čega ga najzahtevniji korisnici toliko cene. Reč je o računaru koji dobija naše tople preporuke.

