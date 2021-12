Asus Vivobook Pro 15: OLED za svakoga

Fantastični ASUS je nakon svoje premijum Zenbook ultrabook serije prenosivih računara doneo OLED ekran i u seriju koja je cenovno pozicionirana tik ispod. Vivobook Pro model je dobio svoju OLED varijantu koja je u pristupačnijim iteracijama dostupna uz petocifrenu cenu, izraženo u dinarima. Premda smo ovde testirali hardverski nešto snažniji model, glavni utisak nam je da smo dočekali eru u kojoj su nam laptopi s vrhunskim ekranima postali apsolutno dostupni. Upoznajmo Vivobook Pro 15 OLED baziran na AMD hardveru.

Nove generacije računara donose sve bolje karakteristike. Vivobook je nekada bio klasičan mejnstrim, s plastičnim kućištem (solidnog kvaliteta, koje je dosta podsećalo na aluminijumsko), korektnim hardverom i performansama, te umerenom cenom. Dobar balans koji je prijao brojnim korisnicima, naročito nezahtevnim. Sada je tu Pro serija i stvari su dignute na viši nivo. Ne samo kada su u pitanju čipovi, pošto sada zatičemo hardver najnovije generacije – Intel-ove čipove u Vivobook Pro 15 K modelima, odnosno AMD čipove u M modelima – već i druge elemente koji podižu Vivobook seriju i gotovo da brišu razlike s drugim modelima. Recimo, poklopac je sada izrađen od aluminijuma, dok je ostatak tela i dalje od iste kvalitetne plastike koja uopšte ne zaostaje.

No, najveći i najbitniji dodatak koji je oplemenio novu seriju jeste prisustvo OLED ekrana, što ćete lako prepoznati po OLED sufiksu u specifikacijama, ali i na prvi pogled kada vidite ukučljen laptop sa OLED ekranom. Da sve bude još lepše, ovakvi modeli su dostupni za manje od 100.000 dinara, što je neka vrsta psihološke granice preko koje mnogi ne žele da idu, što je sjajna vest! Danas testiramo model koji je nešto jači i prelazi tu granicu, ali sasvim korektna varijanta s Ryzen 5 5600H (6/12), 8 GB RAM-a i 512 GB SSD-om može da se nađe za nešto više od 90.000 dinara. Koji to laptop može danas da nas osvoji samim svojim postojanjem? ASUS je i u tome uspeo.

Pristupačan OLED

Možda se pomalo ponavljamo s već nekoliko modela koji su stigli sa OLED ekranima, ali jedno je kada to dođe u skupljim, tako reći eksperimentalnim modelima, pa se potom spusti u ZenBook seriju koja kreće od oko 1000 evra, a sada i u još pristupačniju Vivobook seriju. Reč je, prosto rečeno, o najboljem ekranu koji možete dobiti na modernom laptopu, i uopšte jednom od najboljih ekrana koji možete imati pred svojim očima.

OLED je jednostavno neprevaziđen kada je kvalitet prikaza u pitanju i premda u poslednje vreme „tradicionalisti” uzaludno ukazuju na mini-LED pokušaje da se parira ovoj tehnologiji, ona je i dalje neprikosnovena. Besprekoran kvalitet prikaza potvrđuje i sertifikat o 100 odsto pokrivenosti DCI-P3 opsega boja, što je jedan od značajnih aduta zbog kojih ASUS ovaj laptop usmerava ka „kreatorima sadržaja”. Full HD rezolucija (1920 × 1080 tačaka) i 400 nita osvetljenja obezbeđuju odlično balansiran prikaz, uključujući i podršku za raskošne HDR sadržaje. Da sve bude lepše, OLED ekran ne morate držati na visokom nivou osvetljenja da biste dobili veran prikaz boja, pa vam to „štedi oči”. Povrh toga, tu je i TÜV Rheinland sertifikat o neškodljivosti ovog ekrana po vid i maloj emisiji škodljivog plavog svetla, što upotrebu čini lakšom, komfornijom i – zdravijom. Uz odziv od samo 0,2 milisekunde i savršenu dubinu crne (OLED ekran zapravo gasi diode da bi se dobila crna boja, te nema nikakvog probijanja, niti pozadinskog svetla koje remeti prikaz) utisak je zaista besprekoran.

AMD u srcu za zaokruženu celinu

AMD mobilna platforma poslednje generacije izuzetno je ubedljiva. Mnogo puta smo testirali laptope bazirane na njoj i uvek smo bili veoma zadovoljni performansama koje pruža. Slično je i ovog puta. Stoga ne čudi što ASUS svoju Vivobook Pro seriju laptopa generalno namenjuje svima koji kreiraju sadržaje – bili to jutjuberi, vlogeri, ljudi koji rade animacije, dizajn, koji po čitav dan ne dižu glavu iz Adobe programskih paketa ili prave neku muziku. Univerzalno dobre performanse koje pruža ova platforma u stanju su da odgovore na sve vrste izazova, a dobro balansirana konfiguracija praktično nema slabih tačaka.

Konkretno, model na testu koristi AMD Ryzen 7 5800H, osmojezgarni procesor s podrškom za istovremenu obradu do 16 thread-ova. On radi na podrazumevana 3,2 GHz, a u slučaju potrebe može uvećati svoj radni takt sve do 4,4 GHz. Uređaj prosto „guta” sve što mu podmetnete i pruža izuzetno visok nivo uživanja u radu. ASUS se postarao da ugradi i kvalitetno hlađenje s dva ventilatora koje će se starati o tome da vaš računar uvek bude u stanju da optimalno odgovori na vaše potrebe. Možda jedina slaba (uslovno rečeno) tačka sistema jeste integrisana grafika, koja uprkos tome što AMD želi da sebe predstavi kao velikog kreatora sa iskustvom na polju gejminga i 3D vizuelnog sveta zaista nije ništa posebno. Radeon RX Vega 8 ima svega 8 grafičkih jedinica i ne doprinosi naročito – bilo koja diskretna grafika bi bila znatno bolje rešenje, ali vas vraćamo na poentu cele mašine. Skladna i dobro balansirana konfiguracija za svaki dan.

Naš primerak se može podičiti prisustvom 16 GB DDR4 memorije, kao i izuzetno brzim NVMe SSD-om od 512 GB, koji čini da Windows 10 Pro prosto leti. Naravno, u praksi su moguće razne konfiguracije ovih parametara, uključujući tu procesor, memoriju, SSD, operativni sistem… zato i kažemo da je izbor veliki i da je zaista moguće pronaći veoma dobru kombinaciju osobina koja će biti u skladu s novčanim mogućnostima.

Što se tiče utiska o kvalitetu proizvoda, i tu je sve dignuto na viši nivo. To je jasno ne samo zbog ekrana i utiska koji ostavlja već i kada dodirnete metalni poklopac sa 3D logotipom kompanije ASUS. Takođe je vidljivo u brojnim, sitnim i ne baš sitnim detaljima koji isplivaju na videlo tokom upotrebe. Recimo, ugrađeni su veoma dobri zvučnici koje je sertifikovao Harman Kardon. Tačped je sada veoma velikih dimenzija – slično kao na nekim ZenBook i ROG modelima, i svakako daleko veći nego na standardnim Vivobook laptopima s kojima smo se do sada susretali, a korišćenje je pravo zadovoljstvo.

Web kamera ima poklopac kojim jednostavno štitite svoju privatnost. AI tehnologija potiskivanja buke stara se da vaši sastanci na daljinu budu jasni i razgovetni, što je veoma bitno u ovim vremenima kada je rad od kuće postao nova normalnost. ASUS Wi-Fi Master se automatski povezuje na najkvalitetniju Wi-Fi mrežu, a kad smo već tu, nije zgoreg da pomenemo da Vivobook Pro 15 OLED podržava najmoderniji Wi-Fi 6 (802.11ax) standard, kao i Bluetooth 5.0 za bežično komuniciranje s drugim uređajima. ASUS Wi-Fi Master će se automatski povezivati na najbolje izvore signala i prebacivati među poznatim hotspot-ovima kako biste uvek imali najbolju moguću vezu.

Laptop je opremljen brojnim konekcijama, koje možete videti u priloženoj tabeli, te u tom smislu ne manjka sposobnosti povezivanja. Tastatura ima pozadinsko osvetljenje bele boje i veoma je prijatna u svakodnevnom radu. Ima numerički deo, brojne prečice, a veliki Enter taster je dodatno ukrašen kako bi bio upadljiviji. U tasteru za uključivanje je biometrijski senzor koji omogućava logovanje jednim dodirom. Najzad, tu je i baterija. Konkretno, modeli sa OLED ekranima stižu i s nešto većom troćelijskom baterijom kapaciteta 63 Wh, koja obećava do desetak sati upotrebe, koliko smo i mi uspeli da ostvarimo sa osvetljenjem ekrana postavljenim na pola (što se bez problema može dodatno smanjiti zarad još bolje optimizacije), uz nezahtevno korišćenje u vidu kuckanja ovog teksta, pretrage Interneta i pokoji YouTube klip.

Sjajan univerzalac

ASUS je kreirao izuzetno dobar računar. Hardverski je veoma snažan, rekli bismo da je veoma lep (premda je lepota uvek u oku posmatrača), kvalitetno izrađen, veoma dobro osmišljen i zaokružen. Odlična baterija omogućava da praktično ceo radni dan provedete bez posezanja za adapterom, a bez obzira na veliku hardversku snagu, s masom od svega 1,65 kg možete ga veoma lako poneti sa sobom bilo gde i obavljati posao ili se zabavljati u pokretu.

Jednostavno rečeno, pruža veoma puno i zaista je pravi pravcati univerzalac na koga bi svi trebalo da obrate pažnju. Uostalom, pronađite jeftiniji laptop ovakvih performansi sa OLED ekranom – slutimo da će potraga biti beskonačna…

