Review: ASUS ZenBook Flip 13 UX363 – OLED stigao na laptope

Dočekali smo i taj dan – OLED ekrani ulaze u mejnstrim! Nedugo nakon što su se pojavili na najskupljim laptopima i, iskreni da budemo – iznenađujućom brzinom – pojavljuju se i na laptopima čija se cena izražava trocifrenim brojem u evropskoj valuti. Na testu imamo sjajnog predstavnika nove linije, koji stiže u Flip varijanti, odnosno u formi hibridnog notebook-a kome se ekran rotira do čitavih 360 stepeni.

Hibridni računari, odnosno 2-u-1 laptopi (premda ovde zapravo imamo četiri pozicije u kojima je moguće koristiti uređaj) doživljavaju svoj puni procvat s novim generacijama hardvera. Nekada sputani procesorskom snagom, danas isporučuju više nego dovoljno performansi za gotovo sve potrebe i scenarije upotrebe. Dok ste ranije mogli da ih okarakterišete kao naprave za nezahtevne zadatke, danas praktično i ne osećate da im išta fali, dok su prednosti poput malih dimenzija, lakog prenošenja i dugog trajanja baterije izraženiji nego ikad. Kada se tome još doda opcija promene položaja ekrana i nekoliko režima upotrebe, dobija se zaista svestran računar, koji je više od „običnog” laptopa.

Obrni momenat

Mogućnost prebacivanja između različitih režima rada i dalje je udarni adut Flip serije prenosivih računara kompanije ASUS. Tako Flip možete koristiti kao standardni ultrabook, ali i kao tablet ili pak u međumodovima (nazivi su tent i presentation), u zavisnosti od ugla pod kojim baza leži prema ekranu, a rotacija ide do čitavih 360 stepeni.

ASUS je i ovde otišao korak dalje. Kako bi obezbedio da računari budu podjednako čvrsti tokom dugogodišnje eksploatacije, ASUS testira šarke i garantuje barem 20.000 ciklusa punog otvaranja i zatvaranja. Uz to, uspeo je da i na ovoj seriji implementira ErgoLift sistem koji pomaže da se donji deo blago izdigne kada se otvori ekran, što pomaže ergonomskom doživljaju prilikom korišćenja tastature, ali i hlađenju računara.

Mogućnost različitih položaja i režima upotrebe dosta utiče na scenarije korišćenja, posebno imajući u vidu da je ekran (logično) osetljiv na dodir. Tako možete računar privremeno pretvoriti u tablet, postaviti ga u presentation režim kada treba kolegama da pokažete nešto ili da se s voljenom osobom uživite u film ili seriju, a opet tent može takođe da posluži u slične svrhe, ali i za – crtanje, budući da je tada uređaj stabilniji na stolu.

Da, rekli smo crtanje, budući da je moguća opciona kupovina olovke sa čak 4096 nivoa detekcije pritiska, što pomaže da se iskoriste mogućnosti Flip 13 računara u punoj meri. Posebno bi to bilo korisno u tablet formi, ukoliko putujete od mesta do mesta, potrebni su vam potpisi ili vođenje beležaka i slično, tako da ovde ima svašta korisno i za poslovne korisnike u pokretu i za one koji uživaju u kućnoj zabavi. Ili još bolje – za osobu kojoj su svi ti aspekti bitni, jer ovim ima situaciju da mu sav posao završava jedan računar.

OLED, najzad

ASUS je šampion u implementiranju inovacija, i najčešće je upravo on taj koji hrabro iskoračuje s novitetima. Ne prođe uvek svaka zamisao na tržištu, ili se pak ne pokaže korisno, ali nova serija računara definitivno ima nešto što će biti obavezno u godinama koje dolaze – OLED ekran! Reč je o ubedljivo najboljem ekranu koji smo videli na prenosivim računarima! Iako je donedavno ovakav ekran bio dostupan samo na računarima od po tri-četiri hiljade evra, sada ga zatičemo čak i na novim ASUS ZenBook 13 laptopima od oko 800-900 evra. Naravno, i na testiranom ZenBook Flip 13 UX363 modelu.

Šta reći osim – prikaz je fantazija! Doživljaj pospešuje i još jedan inženjerski podvig koji ASUS unapređuje iz generacije u generaciju, a to je sada već jedva primetna NanoEdge ivica oko ekrana. Full HD rezolucija (1920 × 1080) je sasvim dobro primerena dijagonali od 13,3 inča, dok fantastični OLED ekran sija u punom smislu te reči. Crna je savršena, kontrast je nominalnih 1.000.000 : 1, a odziv 0,2 ms. Ne samo da je izvanredno vidljiv iz svih uglova i pri svim uslovima osvetljenja, već ovakav ekran emituje daleko manje škodljivog plavog svetla, te pokriva 100% DCI-P3 opsega boja. Impresionira i to što je mašina „upakovana” u tanko i lagano kućište, težine svega 1,3 kilograma. Vrhunske je izrade, a korišćeni materijal je aluminijum.

Intel Inside, generacija 11

ZenBook Flip 13 UX363 je stigao s novom Intel mobilnom platformom, što podrazumeva Core procesor jedanaeste generacije, kao i svežu Intel Iris Xe grafiku, koja donosi najveći pomak u integrisanim grafikama u skorije vreme. Zanimljivo je da računar možemo direktno uporediti s prošlogodišnjim ZenBook Flip 14 UX463F modelom, koji je tada dolazio s Core procesorima 10. generacije, ali i diskretnom GeForce MX 330 grafikom, a rezultate smo priredili u uporednoj tabeli.

Ukupan utisak je fenomenalan. Core i7-1165G7 CPU ima četiri jezgra, podršku za Hyperthreading, radi na taktovima od 2,8 do 4,7 GHz u zavisnosti od opterećenja, a ASUS tehnologija hlađenja rezultuje besprekornim radom. Kultura rada je na najvišem nivou, što se i očekuje od ovakvog računara. Nudi 16 GB DDR4 memorije, kao i ultrabrzi NVMe SSD od 512 GB, zahvaljujući čemu će Windows 10 Pro „leteti”. No, ukoliko želite, možete prištedeti koji dinar i opredeliti se za nešto drugačije konfigurisan model s kojim ne gubite praktično ništa na iskustvu (8 GB RAM-a, Windows 10 Home), dok je drastično pristupačniji.

Opcije konektivnosti su prilično dobre na bežičnoj strani. ZenBook Flip 13 UX363 podržava Wi-Fi 6 (802.11ax), bežični standard koji ne samo da unapređuje brzine transfera već donosi niz optimizacija i načina kako se izboriti sa zagušenjima. Tu je i Bluetooth 5.0, standardno podržan na ovakvim računarima već neko vreme.

Što se fizičkih konektora tiče, svi znamo da je to i dalje slabija strana ultratankih računara, pa je tako i ovog puta. Srećom, uvek postoji opcija za dokupljivanje sada već pristupačnih hub-ova koji donose niz konektora i povezuju se na USB-C, što svakako toplo preporučujemo. Postoje dva Thunderbolt (USB-C) porta, preko kojih se i računar puni, zatim jedan USB 3.1 Type-A, kao i HDMI. U pakovanju se isporučuju USB-C-to-audio i USB-to-LAN adapteri, što dodatno proširuje mogućnosti računara.

ASUS i ovde koristi sada već odlično poznatu edge-to-edge tastaturu s funkcijskim tasterima, kao i NumberPad 2.0 tačped, koji se jednim pritiskom može promeniti u numerički deo tastature, što može biti od prilične koristi poslovnim korisnicima u određenim situacijama. Dubina hoda tastera iznosi 1,4 mm, a udobnost korišćenja je na više nego pristojnom nivou. Slično se može reći i za tačped/Numberpad 2.0, posebno kada je reč o preciznosti multitouch komandi.

Baterija je kapaciteta 67 Wh, što je teorijski solidno unapređenje u odnosu na prethodnu godinu. ASUS obećava do 14 sati rada na bateriju, a mi smo bez naročitog zatezanja uspeli da ostvarimo oko 11 i po sati, što je preko sat i po duže od prošlogodišnjeg modela. Treba reći i da bi se sigurno moglo „uštinuti” još malo vremena preciznijim igrankama oko osvetljenja ekrana, budući da osvetljenost OLED-a zaista nije uvek neophodna u većem obimu. Važno je reći da baterija podržava brzo punjenje, čime se dopunjava do 60 odsto za samo 49 minuta. Takođe, budući da se sve obavlja preko tipičnog USB-C konektora, na ovaj način eliminišete potrebu za nošenjem više punjača različitih standarda na putovanjima.

Svi koji iskuse mogućnosti vrhunskih hibridnih računara (p)ostaju im verni, budući da kombinacija kvaliteta, mogućnosti i svestranosti donosi puno u svakodnevnoj upotrebi. To važi za osveženu ZenBook Flip seriju, s kojom je ASUS potvrdio da praktično nema premca u spremnosti da radikalno unapređuje svoje proizvode iz generacije u generaciju. Taman kad pomislite da bolje ne može, tajvanski proizvođač sve demantuje i oduševi. OLED je ovde samo prva violina u orkestru unapređenja na svim poljima. Lepa vest za sve buduće vlasnike je i da registracijom na sajtu dobijaju produženu garanciju, odnosno tri umesto dve godine garantnog roka na ZenBook računare.

