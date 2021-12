U svega nekoliko “klikova” do ušteda: Digitalizovana “Sa nama na putu” kartica lojalnosti NIS-a

Da li ste znali da je najveći program lojalnosti u našoj zemlji, „Sa nama na putu“, dostupan i putem istoimene mobilne aplikacije? Onlajn članstvo u “broj 1” programu lojalnosti za vozače, omogućava da potrošač na brz i pristupačan način, u svega nekoliko “klikova”, dođe do brojnih pogodnosti i ostvari značajne uštede prilikom svake kupovine na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama.

Preuzimanje „Sa nama na putu“ aplikacije je jednostavno – nakon što je „skinete“ u svoj telefon, izaberite opciju „Želim karticu“ i otvoriće vam se formular za unos ličnih podataka. Kada unesete tražene podatke kliknete na dugme „Završi“ i dobićete unapred generisani broj digitalne kartice, koji se dalje šalje na aktivaciju. Putem SMS poruke stići će vam broj vaše kartice, a prilikom uspešne aktivacije, dobićete QR kod koji se koristi prilikom plaćanja. I dok izrada fizičke kartice košta 250 dinara, „Sa nama na putu“ mobilna aplikacija može se preuzeti besplatno sa Google Play ili App Store digitalnih prodavnica.

Članstvo u programu, putem „Sa nama na putu“ mobilne aplikacije, potrošačima nudi unapređeno rešenje koje im omogućava da uz nekoliko jednostavnih koraka uživaju u pogodnostima i specijalnim ponudama koje „Sa nama na putu“ program nudi na više od 300 NIS Petrol i GAZPROM benzinskih stanica širom Srbije. Između ostalog, upotreba kartice „Sa nama na putu“, korisniku donosi uštedu i do 5,50 dinara po litru goriva. I to nije sve. Posebna pogodnost za sve nove onlajn članove, koja traje do kraja godine, jeste mogućnost da uz prvu kupovinu goriva na svim NIS Petrol ili GAZPROM benzinskim stanicama kupe G-Drive zimsku tečnost za stakla od 3 litra, i to za svega jedan dinar.

U NIS-u navode da uvođenjem ove usluge za potrošače kompanija još jednom potvrđuje da ostaje dosledna primeni inovacija i novih tehnoloških rešenja u svim segmentima biznisa, dok unapređenje komunikacije sa potrošačima ostaje u fokusu poslovanja kompanije i ubuduće.

Uživajte u pogodnostima i popustima koji su Vam na dohvat ruke, u Vašem mobilnom telefonu – postanite onlajn član „Sa nama na putu“ programa lojalnosti i štedite prilikom svake kupovine na benzinskim stanicama NIS-a.

Podelite s prijateljima

Tweet