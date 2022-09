Asus Zenbook 14X OLED Space Edition – Kosmos kao inspiracija

Poklonici nesvakidašnjih uređaja, ljubitelji svemira, kosmičkih misterija i naučne fantastike dobili su laptop koji je praktično skrojen po njihovoj meri. Istina, već smo upoznali model na kome je baziran, i imamo izuzetno mišljenje o njemu, ali Zenbook 14X OLED Space Edition je nešto sasvim, sasvim posebno – jedinstveni prenosivi računar inspirisan motivima svemira. To se ogleda već na samom pakovanju, ali i u bojama, materijalima, izdržljivosti i stilu.

Reč je o posebnom, tematski oblikovanom i gotovo vanvremenskom laptopu kojim se obeležava 25-godišnjica slanja prvog ASUS laptopa u svemir! Naime, 1997. godine ASUS je lansirao svoj prvi laptop, oznake P6300. Taj isti model je potom izabran za misiju na svemirsku stanicu MIR. Naravno, to nije jednostavno kao što na prvi pogled deluje, jer uređaji moraju biti otporni na razne izazove koje takav put i boravak u specifičnim uslovima traže.

Kako se ASUS nosio sa tim? Citiraćemo ruskog kosmonauta Sergeja Avdejeva: „ASUS kompjuteri se nikada nisu pregrevali, za razliku od uređaja nekih drugih kompanija”. Viktor, jedan od kosmonauta na toj misiji, izvestio je da su se ASUS prenosivi računari pokazali kao najpouzdaniji od onih koji su poneti u misiju, te da su bez problema radili tokom više od 600 dana provedenih u svemiru. Danas ASUS slavi 25-godišnjicu tog poduhvata, s puno ponosa, zadovoljan svime što je ostvario u sferi laptop računara od svojih početaka do danas. Rezultat je ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition, koji u potpunosti podržava vojne MIL-STD 810H standarde otpornosti i izdržljivosti!

Svemir kao inspiracija

Po čemu se ovaj računar razlikuje i šta ga čini tako posebnim? Za početak, stiže s posebnim pakovanjem koje je više nego što izgleda na prvi pogled. Space Edition kutija s priborom služi kao postolje za laptop, podižući laptop pod uglom od 23° — što donosi još udobniji položaj za kucanje. Na ovaj inovativni način ne samo da se korisniku daje koristan dodatak, već se smanjuje otpad koji bi se inače stvorio od ambalaže. Takođe je tu i torbica za nošenje, urađena u stilu svemirskih materijala i antiradijacione obloge kakva bi se primenjivala da smo izloženi udarima sunčevih zraka bez atmosferske zaštite.

Osećaj posebnosti se nastavlja čim ugledate sam računar. Elementi dizajna Zenbook 14X OLED Space Edition su inspirisani kosmosom i istorijom svemirskih putovanja. Zenbook 14X OLED Space Edition je napravljen od legure aluminijuma i ima završnu obradu u boji Zero-G Titanium, koja je kombinacija zlatne i sive. Njegov prestižni, specijalni dizajn sadrži zadivljujuću grafiku s temom svemira na poklopcu i tastaturi. Elementi dizajna inspiraciju crpe iz svemirske stanice MIR i uključuju nagoveštaje Morzeove azbuke. Lučne linije na poklopcu simbolizuju izgled svemirske kapsule, a jedna od linija je simbolična Morzeova azbuka latinske poslovice „Per aspera ad astra”, što znači „Kroz trnje do zvezda”. Dizajn oblasti za oslonac za dlanove nastavlja teme svemirske kapsule i Morzeove šifre. Uzorak s leve strane je obrazac svemirske stanice MIR koji se sastoji od više linija a dve linije na obe strane tačpeda inspirisane su kokpitom.

Još jedan poseban element po kome se ovaj laptop razlikuje od osnovnog ZenBook 14X OLED modela je i dodatni, futuristički 3,5-inčni OLED ZenVision ekran na poklopcu rezolucije 256 × 64 piksela i osvetljenja 150 nita. On prikazuje personalizovana obaveštenja, animacije ili tekst. Korisnici mogu da podešavaju šta će se ovde prikazivati pomoću MyASUS softvera. Posebno je zanimljiva opcija prikazivanja vizitkarte s poslovnim informacijama, što vidimo kao idealno za sastanke i prezentacije.

Besprekoran hardver za vrhunsko iskustvo

Sve ovo ne bi bilo dovoljno da se ispod haube ne nalazi fantastičan hardver poslednje generacije. Za početak, laptop ima 14-inčni 16 ∶ 10 2.8K OLED NanoEdge ekran, koji stiže sa PANTONE® validacijom za kvalitet prikaza boja, odnosno TÜV Rheinland sertifikatom o brizi o čulu vida. Naravno, udarna stavka jeste to što je u pitanju OLED ekran visoke rezolucije, koji donosi sjajne vizuelne prikaze. Sjajni OLED stiže s rezolucijom od 2880 × 1800 tačaka, maksimalno osvetljenje je deklarisano do 550 nita, dok je osvežavanje 90 Hz – jednom rečju, idealno! Pride, ekran je osetljiv na dodir, a Web kamera ima motorizovanu instant „pregradu privatnosti”.

Hardver se bazira na 12. generaciji Intel Core platforme, pa smo taman iskoristili priliku da je uporedimo sa 11. generacijom, koja je bila u modelu na kome je Space Edition baziran. Kako radi novi Core i7-12700H? Malo je reći – brutalno. Sa svojih šest Performance i osam Energy Efficient jezgara, tj. 14 jezgara s podrškom za 20 thread-ova, najupečatljiviji utisak ostavlja u multithread-optimizovanim aplikacijama i okruženjima.

Poređenja radi, u Cinebench renderingu je skoro dvostruko brži od prethodnika, takođe Core i7 model sa četiri jezgra i osam thread-ova. Novi CPU je deklarisan na 45 W, ali može da povuče i do 115 W, odnosno da menja radni takt u rasponu od 2,3 GHz do 4,7 GHz u zavisnosti od opterećenja. Tu do izražaja dolazi napredno ASUS IceCool hlađenje koje se stara da preko nadograđenih toplotnih cevi od 6 mm i 8 mm i dvostrukih ventilatora sa 87 lopatica efikasno raspršuje viškove toplote. Rezultat je fantastično brz laptop! Istovremeno, u nezahtevnim uslovima rada, ventilatori se gase i možete uživati u apsolutnoj tišini.

Utisku brzog, odzivnog rada svakako pomažu memorija i SSD. Tako Zenbook 14X OLED Space Edition ima ultrabrzi Samsung NVMe SSD kapaciteta 1 TB, na kome Windows 11 Pro jednostavno leti. Tu je i još jedan M.2 slot za eventualno proširenje skladišnog prostora. Podršku daje i 16 GB LPDDR5 4800 MHz memorije, koja je takođe poslednja reč tehnike. Grafika je integrisana – Intel Iris Xᵉ i u suštini je u rangu onoga što smo videli u prethodnoj generaciji, kada je i debitovala. I ovde je prisutan koji procenat pomaka, verovatno zbog upotrebe brze DDR5 memorije koju „pozajmljuje”, ali ne u meri da se menja karakter mašine.

Spisak podržanih konekcija je vrlo svestran i imate na raspolaganju poslednju reč tehnike u vidu dva Thunderbolt 4 porta koji podržavaju i napajanje i prenos slike i zvuka. Ovde je važno istaći da USB-C napajanje/adapter efektivno eliminišu potrebu za nošenjem više adaptera za telefon i laptop kada putujete – možete puniti telefon ASUS adapterom ili pak dopunjavati laptop USB-C punjačem ili eksternom baterijom. Takođe bismo istakli i podršku za Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 standarde, koji su takođe poslednja reč u svojim domenima.

Troćelijska baterija ima kapacitet od 63 Wh. Autonomija je bila u rangu modela na kome je računar baziran, odnosno ostvarili smo oko devet i po časova rada na bateriji. To je odličan rezultat za ovako snažan računar. Treba imati u vidu i da dosta zavisi od podešavanja ekrana, koji ne mora biti preterano svetao da bi davao precizne boje pošto je reč o OLED tehnologiji.

Uglađeni saputnik

Edge-to-edge tastatura s funkcijskim tasterima je odlična i ima dubinu hoda tastera od 1,4 mm, dok NumberPad 2 tačped ima dvojaku funkciju – može da služi kao klasičan tačped, a jednim pritiskom na dugme u ćošku postaje numerički deo tastature. Osim toga, velikih je dimenzija pa je ugođaj u radu odličan.

Sam laptop je veoma lagan i tanak. Težina od svega 1,4 kg nije opterećenje za nošenje bilo kuda i u bilo kojim uslovima, a tome će pomoći i pomenuta otpornost na udarce, vlagu, toplotu, prašinu, nadmorsku visinu, sve u skladu s MIL-STD 810H standardom. Jednostavno, ovo je računar koji je u estetskom smislu veoma poseban i prijaće svačijem oku, čak i korisnicima koji ne vuku svakodnevne inspiracije iz istraživanja kosmosa ili prosto neće biti svesni pedigrea ovog računara.

ASUS je još jednom uspeo da kreira računar koji se može lako preporučiti. Ima jedinstven dizajn, fenomenalan ekran, tanak je i lagan, s dugotrajnom baterijom, odličan u svakodnevnoj upotrebi. Pride je podržan veoma dobrim i korisnim paketom opreme. Nova generacija hardvera je dodatno unapredila već odlično balansiranu konfiguraciju. Stoga Zenbook 14X OLED Space Edition zasluženo nosi epitet veoma poželjnog računara velikih mogućnosti.

Korisna adresa: asusplus.rs

