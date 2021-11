ASUS ZenBook 14X UX5410E – Laptop da se OLEDiš

Toliko smo dugo čekali na OLED ekrane u laptopima da nam je gotovo nestvarna brzina kojom ulaze u mejnstrim. Za to je zaslužan ASUS, koji svoju novu seriju ZenBook ultrabukova plasira upravo s takvim ekranima. Da sve bude još lepše, napredak krupnim koracima beleži se u svakom segmentu, gotovo do najsitnijih detalja. Finalni proizvod koji danas predstavljamo – ZenBook 14X UX5410E

Sjajni ZenBook laptopi i u novoj generaciji stižu u ubedljivom izdanju. Ekran dijagonale 14 inča u vrhunski elegantnom telu 13” računara, 11. generacija Intel mobilne platforme s još boljim procesorima i ugrađenom Wi-Fi 6 podrškom, đavolski brzi i odzivni SSD, fantastična baterija, gomila softverskih unapređenja, uključujući Windows 11 podršku… U celini, reč je o paketu kojem je veoma teško, gotovo nemoguće odoleti. ASUS je čak pošlo za rukom i da taj OLED panel dodatno unapredi. Kako je to uspeo?

Em OLED, em 90 Hz

Fenomenalni OLED ekran u novoj generaciji, koju ćete prepoznati po četvorocifrenoj oznaci (za razliku od svih prethodnih generacija ZenBook računara koje su koristile trocifrenu oznaku), stiže sa sjajnim unapređenjem – osvežavanje je podignuto sa 60 Hz na 90 Hz! Upravo taj mali korak je ono što dovodi utisak do savršenstva, zahvaljujući ne samo fantastičnoj, besprekornoj slici već i utisku živahnosti koji laptop pruža prilikom pomeranja sadržaja po ekranu. Ovo je vrlo uočljivo ne samo u igrama – ruku na srce, ovo je laptop sa integrisanom grafikom – već i u svakodnevnom multitasking-u pod Windows operativnim sistemom. Sjajan početak, nema šta!

Drugo unapređenje ekrana vidimo u odnosu stranica. Za razliku od doskora prevlađujućih 16 : 9, proizvođači su počeli da se polako (ali sigurno) vraćaju na za korisnika daleko ugodniji 16 : 10 odnos stranica, gde se dobija više sadržaja i prikaza po visini, a iako naizgled to ne deluje kao značajno unapređenje, u praksi se to i te kako oseća! Dodatni prostor je sjajan u svim prilikama, od aplikacija do surfovanja Internetom.

Najzad, imamo i situaciju da je rezolucija uvećana na čak 2880 × 1800 tačaka, a iako nismo imali naročitih primedbi na ranije isprobani Full HD OLED, moramo da konstatujemo da je utisak fenomenalan, i nekako još upečatljiviji. Uz osvetljenje od tipičnih 400 nita – sve do 550 nita maksimalno – imamo i sertifikat o podršci za prikaz 100% DCI-P3 opsega boja. Na sve to, ekran je osetljiv na dodir, pa i na taj način možete kontrolisati svoj računar, što je u mnogim situacijama vrlo korisno kada je reč o mobilnom uređaju. Osim toga, uz podršku za opcionu olovku, možete iskoristiti i tu vrstu input-a za rad i zabavu, u čemu će pomoći nativna podrška za Windows Ink u Microsoft-ovom operativnom sistemu. Naravno, prikaz boja je besprekoran, crna je savršena jer se dobija gašenjem dioda, a odziv od 0,2 ms takođe doprinosi maksimalnom užitku.

Poznat hardver, a opet radi bolje

Već smo se upoznali sa Intel-ovom platformom za mobilne uređaje 11. generacije. Upravo smo nju zatekli u prvom OLED laptopu koji smo prikazali, ali ovde su neke stvari dodatno poboljšane. Tu ponajviše mislimo na SSD. Koristi se 1 TB NVMe M.2 model kompanije Samsung koji je još brži i efikasniji, te kompletan operativni sistem Windows deluje strahovito odzivno, doprinoseći fantastičnom utisku o realnom radu. Kad smo kod toga, valja spomenuti da je naš test primerak došao s operativnim sistemom Windows 10 Pro, ali je već prilikom inicijalnih podešavanja pitao da li želimo upgrade na Windows 11, tako da svi budući korisnici treba da znaju da su novi laptopi spremni za najsvežije izdanje Bilijevih pendžera…

ZenBook 14X UX5401E koristi Core i7-1165G7 CPU sa četiri jezgra, podrškom za Hyperthreading, te radnim taktovima od 2,8 GHz do 4,7 GHz, u zavisnosti od opterećenja. Uređaj je unapređen i u domenu rashladnog sistema, s dva IceBlade ventilatora koji stižu s efikasnijim dizajnom pa je sada računar još tiši u režimima opterećenja, dok je u nezahtevnim situacijama faktički bešuman.

ASUS u okviru MyASUS kontrolnog softvera omogućava podešavanje režima rada, kao i razne vidove upravljanja osnovnim režimima funkcionisanja računara. Pomenuli smo ultrabrzi SSD, a tu je i 16 GB LPDDR4X memorije. Intel-ova mobilna platforma podrazumeva i svežu Intel Iris Xe grafiku, koja donosi dobar pomak u performansama, naročito spram drugih integrisanih grafika.

Kod tankih i lakih računara uvek postoji bojazan od eventualnog kompromisa u domenu opcija konektivnosti. Bojazni u tom smislu – nema. ZenBook 14X UX5401E ima jedan USB 3.2 Type-A port standardnog tipa, ali i dva ThunderBolt 4 porta. Oba Type-C porta podržavaju priključenje eksternih monitora i izvora napajanja, tako da ne morate brinuti šta ćete povezati na koji, a ukoliko je potrebno, uvek možete dokupiti USB-C hub koji će proširiti raspoložive opcije. Za povezivanje eksternog ekrana može se koristiti i HDMI port, a tu je i audio-kombo priključak za slušalice. Najzad, čitač kartica je takođe ugrađen, kao i HD Web kamera. Neki modeli će imati i skener otiska prstiju ugrađen u taster za uključivanje. Bežične konekcije podrazumevaju Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 podršku.

Odnos pokrivenosti kućišta ekranom iznosi čak 92 odsto, što u praksi znači da imamo izuzetno tanke ivice oko ekrana, što doprinosi dopadljivosti i estetskom užitku. Elegantna unutrašnjost je očita i na donjem delu, gde zatičemo dobro poznatu edge-to-edge tastaturu s funkcijskim tasterima, kao i NumberPad 2 tačped. Sam tačped je popriličnih dimenzija i zauzima dobar deo naslona za dlanove ispod tastature, plus je prilično širok, što i te kako doprinosi realnoj upotrebljivosti. Dubina hoda tastera iznosi 1,4 mm, što donosi natprosečnu udobnost korišćenja u kategoriji gde ova distanca uglavnom iznosi 1–1,2 mm. Multitouch komande su izuzetno precizne, a NumberPad 2 se jednim klikom na odgovarajuću ikonu u njegovom ćošku pretvara u numerički deo tastature, što može biti od velike pomoći svima koji rade s brojevima. Za implementaciju fizičke varijante numeričkog dela tastature prosto nema mesta – podsećamo da je ovo 14” računar u 13” telu, što je malo čudo već samo po sebi.

Zaokružena celina

Troćelijska baterija donosi kapacitet od 63 Wh. U praksi smo ostvarili oko devet i po časova rada na bateriji, što je odličan rezultat. Uz nešto konzervativnija podešavanja, naročito ekrana za koji zaista nije potrebno da bude stalno toliko svetao, dobilo bi se i više. OLED ekrani prikazuju izuzetno precizne boje i pri nižim nivoima osvetljenja, pa ne dolazi do degradacije prikaza. Već pri oko 150 nita OLED je skoro stoodstotno precizan. Baterija podržava brzo punjenje preko 100 W adaptera, što znači da se do 60 odsto kapaciteta može dopuniti za samo 49 minuta. Takođe, budući da se sve obavlja preko tipičnog USB-C konektora, neće biti potrebe da nosite više punjača na putovanjima.

Postoji još mnogo sitnica i „caka” koje je ASUS implementirao u laptop i koje su veoma korisne u praksi. Da ne zaboravimo, laptop podržava MIL-STD 810H vojni standard američke vojske, te je izuzetno otporan na razne vidove potencijalnih oštećenja i garantuje funkcionisanje u otežanim uslovima. Recimo, tu su 24/7 rad pri temperaturama okruženja od 30°C do 63°C (ekstremna toplota), kao i -25°C do -33°C (ekstremna hladnoća). Test pada s visine od 100 mm dok laptop radi, po četiri puta na svakoj stranici, vibracioni test u rasponima od 5 do 500 Hz pri dvočasovnom okretanju oko proizvoljne ose, test na ekstremnu vlažnost od 95% pri 30°C i 60°C u trajanju do 10 dana, te normalan rad pri atmosferskom pritisku ekvivalentnom visini od 15 hiljada stopa, odnosno 4572 km – sve je to deo mogućnosti koje se nude u nestvarno tankoj i laganoj formi (masa iznosi svega 1,4 kg).

ErgoLift šarke se mogu otvoriti do ugla od 180°, blago uzdižu laptop od podloge čime čine položaj ergonomski boljim, a istovremeno doprinose efikasnijem hlađenju. Stereo-zvučnike je sertifikovao Harman/Kardon. MyASUS softver nudi mnoštvo podešavanja, uključujući i ona za pomenute zvučnike, ali i za mikrofon, što nas dovodi do tehnologije potiskivanja buke, potencijalno veoma značajne za svaki vid komunikacije, uključujući i rad od kuće. Kolekcija aplikacija koje ASUS nudi je impresivna, kao i spektar opcija i podešavanja koje vam nude. Možete i povezati računar sa svojim iOS i Android telefonom, što dalje otvara nove opcije. Sve u svemu, spektar opcija je veoma raskošan.

Da li vas nakon svega može iznenaditi stepen impresioniranosti? Iskreni da budemo, da je sve ostalo samo prosečno, samo prisustvo fantastičnog OLED ekrana u praktično savršenom izdanju bilo bi dovoljno da ZenBook 14X toplo preporučimo. No, sa fantastično balansiranom konfiguracijom i izuzetnim karakteristikama, možemo da ushićeno konstatujemo da bolje opcije za one koji žele kvalitetnog, pouzdanog i sveobuhvatnog mobilnog saputnika nema. Fantastičan laptop u svakom pogledu!

Korisna adresa: asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet