ASUS Zenbook Duo: Raznovrsna uživancija

ASUS još jednom pokazuje zbog čega je majstor za kreiranje novih i inovativnih, ali istovremeno i upotrebljivih koncepata prenosivih računara.

Ubrzo nakon CES 2024, manifestacije na kojoj je zvanično predstavljen, Zenbook Duo je stigao na naš test. Reč je o prvom prenosivom laptopu opremljenom s dva 14-inčna 3K 120 Hz OLED ekrana osetljiva na dodir. Već vam je jasno šta je udarna karakteristika uređaja? Osim toga, stiže s najnovijim hardverom kompanije Intel za savremenu mobilnu platformu, pa je interesantan i po novitetima na tom polju, koji su posebno značajni zbog pomaka koji donose tankim i lakim računarima, u kakve model na testu upravo spada.

Dva OLED ekrana

Ovo nije prvi put da vidimo koncept laptopa sa dva ekrana – uostalom, prošle godine smo predstavili veoma interesantan Zenbook 17 Fold, spram koga Zenbook Duo deluje kao naredni evolutivni pomak. No, ovo jeste prvi svestrani i izuzetno upotrebljivi laptop s dva ekrana, što automatski znači da nije reč samo o konceptu već uređaju koji stoji na svojim nogama, što bi se reklo.

Dva ASUS Lumina OLED ekrana su spojena šarkom koja omogućava ravan položaj, tj. otvaranje do ugla od 180°. Reč je o fantastičnim ekranima 3K ili 2K rezolucije (zavisno od verzije, budući da je dostupno nekoliko varijanti), izvanrednog prikaza boja, što je potvrđeno Pantone sertifikatom, kao i TUV Rheinland sertifikatom o niskoj emisiji plave svetlosti, koja je pogodna za oči. U zajedničke karakteristike spadaju odziv od svega 0,2 ms, maksimalnih 500 nita osvetljenosti i Display HDR True Black 500 sertifikat. S druge strane, pristupačniji model zadržava odziv na 60 Hz, dok skuplja varijanta, kao na našem testu, nudi odziv od 120 Hz.

Dva ekrana su spojena u svojevrsnoj laptop formi. Pored toga, korisniku je na raspolaganju fizička površina s tastaturom i tačpedom, koja se magnetski povezuje i smešta preko donjeg ekrana, kada laptop zapravo postaje pravi laptop, s fizičkim metodama unosa, komunicirajući preko Bluetooth veze s ostatkom računara. Na sve to, donji ekran ima fizički ugrađeno rotaciono postolje koje se može otvarati pod određenim uglovima.

Šta to znači u praksi? Imate na raspolaganju nekoliko načina upotrebe ovog uređaja. Za početak, imamo Dual Screen režim, sa fizičkom tastaturom ili bez nje. Zahvaljujući integrisanom postolju, koje je sertifikovano za vise od 20.000 otvaranja i zatvaranja, možete podesiti ekrane pod različitim uglovima i onda dodati fizičku tastaturu (koja ne mora da bude na jednom od ekrana, već zahvaljujući Bluetooth konekciji može da se nalazi i nešto ispred njih). Alternativno, možete da koristite virtuelnu tastaturu na donjem ekranu. Za Sharing režim rada, dovoljno je da raširite ekrane Zenbook Duo računara do 180° i položite ga na sto – svi oko vas će videti isto što i vi, što je idealno za prezentacije, sastanke ili zajedničko učenje. Desktop režim rada podrazumeva rotiranje ekrana za 90° tako da faktički stoji uspravno, ali uz pomenuto postolje možete da ga držite u uspravnom položaju, uz fizičku tastaturu i tačped ispod, tako da deluje poput klasičnog PC monitora. Najzad, tu je klasičan laptop režim rada, sa fizičkom tastaturom magnetno povezanom na donji ekran, što donosi najstandardniji vid rada ovog računara. Drugim rečima, osim standardnog laptop režima rada, na raspolaganju vam je još puno načina da maksimalno iskoristite mogućnosti i opcije ovog računara.

Dodamo li na to da u pakovanju dolazi i Asus Pen 2.0 olovka, jasno je da je spektar upotrebljivosti Zenbook Duo uređaja izuzetno širok. A da ga ponesete sa sobom bilo gde, poslužiće vam futrola koja se takođe dobija u paketu. Osim toga, jedna alatka će vam naročito poslužiti kod ovog računara. Često softverske alatke prenebregnemo ili samo spomenemo, ali ScreenXpert aplikacija kompanije ASUS, koja prilagođava i podešava različite režime rada i unapređuje manipulaciju prozorima i aplikacijama prilikom rada na više ekrana, ovde naročito dolazi do izražaja. Apsolutno je preporučujemo i postaje vitalan deo iskustva, omogućavajući da izvučete najbolje iz sistema. Kad smo kod sistema, računar pokreće operativni sistem Windows 11 Home. Pohvalićemo i odličan odvojivi deo s tastaturom i tačpedom – veoma je upotrebljiv i nije reč samo o nečemu što je tek tako sklapano i postoji tek da se kaže da postoji. Tačped je veoma dobar, hod tastera je iznenađujuće dubok, a ukupno iskustvo korišćenja je na izuzetno visokom nivou.

Meteorsko jezero i ostale bARKe

ASUS računari ne bi bili to što jesu kada bi se libili usvajanja najnovijeg i najbržeg hardvera. Nešto slično zatičemo i ovde, u pomalo iznenađujućoj meri. Naime, ASUS je usvojio novu generaciju Meteor Lake hardvera kompanije Intel, što nije neko naročito iznenađenje. Ali jeste iznenađujuće to što konkretan uređaj stiže sa Intel Core Ultra 9 185H procesorom, koji predstavlja sam vrh ponude, donoseći 16 jezgara (šest Performance i osam Efficient jezgara, plus dva NPU/AI jezgra) za ukupno 22 thread-a. CPU radi u rasponu od 1,8 GHz do 5,1 GHz, u zavisnosti od potrebe i opterećenja, optimalno podešavajući performanse u skladu sa zadacima koje korisnik postavi pred njega. Reč je o veoma brzom i snažnom procesoru, koji radi na 45 W u baznom, pa sve do 115 W u Turbo režimu, donoseći performanse uporedive sa onim što smo viđali kod gejming konfiguracija.

Druga zanimljiva stavka koju donosi novi hardver jeste NPU, odnosno AI mogućnosti u ovom čipu. Dual Neutral Compute Engine zvuči veoma pomodarski, a njegova funkcija je da se stara o AI proračunima i kalkulacijama. U ovom trenutku teško je proceniti objektivnu upotrebu. Proizvođači hardvera širom sveta se utrkuju da ponude „AI hardver”, ali za sada se gro AI proračuna odvija u velikim data centrima, dok mi koristimo softver za komunikaciju s njima. Da li će se to promeniti? Hoće li se AI jednog dana primarno proračunavati na našim računarima? Iako je to obrnut trend od onoga što gledamo sa cloud računarstvom, postoje indikacije da hoće, budući da AI donosi gotovo eksponencijalnu potrebu za povećavanjem energije u data centrima. Na ovaj način ste spremniji za budućnost – koja, doduše, možda i neće doći u punoj meri. Neke aplikacije će se sigurno oslanjati na ovaj čip, ali tek treba da sagledamo u kolikoj meri.

Najzad, treći, i pomalo prepušteni deo trija značajnih hardverskih novina jeste integrisana ARC grafika. Naime, nova ARC grafika donosi ogroman pomak u performansama spram prethodnih integrisanih Intel rešenja. Teorijski gledano, tu je negde s mobilnim varijantama GTX 1650 ili RTX 2050 čipova, što je fantastično! Osmojezgarni ARC GPU radi na do 2,35 GHz, a podržava i Ray Tracing i AI frame generation (XeSS) tehnologije. E sad, problem nastaje u limitima potrošnje, tako da performanse ovog GPU-a mogu znatno da variraju. Pretpostavljamo da će se maksimum dostizati u nekim velikim i debljim laptopima, ali i ovde su performanse dovoljne da odigrate sasvim pristojno neke starije igre. Naravno, treba voditi računa i o drajverima, jer je kod Intel-a tu situacija još uvek takva da kompanija intenzivno razvija iste i širi podršku za DX12 i DX11 igre.

Ostatak konfiguracije je takođe fantastičan, s tim što naglašavamo da će u prodaji biti dostupne i pristupačnije verzije, s nešto sporijim (nominalno; u praksi sporiji procesor u tankom i lakom računaru može biti efektivno brži od nominalno snažnijeg) procesorom, nešto manje memorije ili skladišnog prostora, a već smo spomenuli i razlike u ekranima. Memorija od 32 GB LPDDR5X više je nego dovoljna za bilo kakve zadatke koje možete postaviti pred računar. Slično se može reći za 2 TB skladišnog prostora koji stiže u PCIe 4.0 NVMe izdanju i pomaže da Windows 11 Home i sve aplikacije prosto lete. Kada je reč o povezivanju, uređaj donosi Thunderbolt 4 portove, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port, HDMI 2.1 (TMDS) port i 3,5-mm audio-priključak. Spomenimo i ASUS AiSense FHD Web kameru.

Četvoroćelijska baterija od 75 Wh omogućava izuzetnu autonomiju od skoro 12 časova – što, istina, varira u zavisnosti od toga za šta ćete potom koristiti računar tokom tih dvanaestak sati. Osim toga, uz priloženi 65 W Type-C punjač možete da dopunite računar brzo i lako, a uz tehnologiju brzog punjenja za samo 30 minuta možete da dopunite računar do 50%, što je vise od pet sati dodatne autonomije. Najzad, Type-C punjač znači da vrlo verovatno na putovanje možete da krenete sa samo jednim punjačem za sve svoje mobilne uređaje.

ASUS je kreirao izuzetan računar koji je potvrđen i MIL-STD-810H američkim vojnim standardima izdržljivosti, prolazeći gomilu testova u raznim ekstremnim uslovima rada. No, sve to nije garancija da je ovaj uređaj pravi izbor za vas. Važno je da je ASUS obezbedio „rezervni položaj” za vlasnike ovakvih naprava, nudeći fantastičan laptop režim, što nije uvek slučaj kod ovakvih uređaja. Drugim rečima, čak i kupci koji misle da će mnogo više koristiti različite režime rada, uvek mogu da koriste Zenbook Duo kao odličan i kvalitetan laptop. Nakon toga dolazi širenje spektara upotrebljivosti zahvaljujući različitim režimima, ali dobar laptop režim čini ovakav uređaj bezbednom kupovinom. Da li ćete i koliko koristiti ostale režime zavisi samo od vas, premda slutimo da ćete, kako vreme bude odmicalo, u sve većoj meri nalaziti nešto za sebe. I zbog toga je Zenbook Duo tako moćan koncept, ne samo zbog onoga što nudi već i zbog toga što istinski predvodi tržište i omogućava korisnicima da koriste svoje naprave na drugačiji, vanstandardni način, prilagođavajući njega, a ne sebe, potrebama i željama.

