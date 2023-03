Atlas Cloud: Rečnik pojmova iz oblaka

„Oblak“ (ili cloud) se odnosi na udaljene servere u data centrima koji hostuju baze podataka i pokreću aplikacije. Provajderi u oblaku isporučuju svoje usluge kupcima ili krajnjim korisnicima putem Interneta. Znamo sve o tome? Možda da ipak preciziramo neke od često pominjanih pojmova…

Započeti tekst definicijom svakako može da bude ponižavajuće za nekoga ko sebe (barem delimično) smatra umetnikom, ali šta je – tu je. Da nastavim u duhu svog drugog i surovijeg matematičkog alter-ega, posegnuću za statistikom. I to za onom statistikom koju AI još nije otkrila i analizirala. Da li ste znali da je 75% „čarobni“ cloud broj? Ako niste, dozvolite mi da u ICT terminologiju uvedem novi termin koji će se zvati „tri frtalja oblaka“.

Neki -aaS modeli su kategorija cele industrije, a neki su vlasništvo samo jedne kompanije. To je dovoljno da izludite čak i IT profesionalca

Dakle, nabrojimo ono što je neizbežno. Do kraja 2023. godine 75% baza podataka biće u oblaku. Takođe, Microsoft, Google i AWS upravljaju sa oko 75% cloud resursa, a 75% korisnika usluga u oblaku koristi multicloud (usluge barem dva od tri nabrojana ponuđača usluga). Na žalost, a moramo i to da pomenemo, oko 75% korisnika nije primetilo posebne benefite od preseljenja infrastrukture i servisa u cloud. Na sreću, možemo to tumačiti i kao činjenicu da nisu primetili zato što se ništa dramatično nije dogodilo… što je dobar znak.

Big-aaS je pomalo pežorativni izraz za sve usluge u oblaku i iz oblaka. Bez želje da procenjujemo ili ocenjujemo njihovu korisnost, pokušaćemo da nabrojimo barem nama poznate. Oblak je ovde – a tu su i njegovi akronimi.

AIaaS (veštačka inteligencija kao usluga) – omogućava programerima da eksperimentišu sa veštačkom inteligencijom i testiraju različite algoritme mašinskog učenja bez velikih početnih ulaganja i sa manjim rizikom.

BaaS (backend kao usluga) – Pozadinsko skladištenje i obrada u oblaku za brži razvoj aplikacija. Pomaže programerima da se fokusiraju na funkcije svoje aplikacije.

CaaS (oblak kao usluga) – CaaS je ponuda sve-u-jednom koja objedinjava tehnologije infrastrukture kao usluge, platforme kao usluge i softvera kao usluge u jednoj pretplati.

CaaS (kontejneri kao usluga) – kompletno okruženje za izvršavanje hostovano u oblaku. Kontejneri pakuju aplikaciju i standardizuju način na koji ona radi. Kontejneri u oblaku čine još lakšim testiranje sa bilo kog mesta.

CaaS (država kao usluga) – šta ako ste Estonija, tehnički napredna sa visokim životnim standardom, ali niko ne želi da živi tamo? Ponudite e-rezidenciju sa pristupom raznim digitalnim uslugama u zemlji. Pratite razvoj bankarstva, poreza i poslovanja.

DaaS (podaci kao usluga) – centralizacijom podataka u oblaku, može im se lako pristupiti, a analize su daleko dublje.

DaaS (desktop kao usluga) – ovo je valjda svima jasno – iznajmljujete računar u oblaku.

DaaS (uređaj kao usluga) – (aka hardver kao usluga), kompanije plaćaju mesečnu naknadu za iznajmljivanje najnovijeg hardvera, zajedno sa stalnim upravljanjem i podrškom.

DRaas (oporavak od katastrofe kao usluga) – prelazi u akciju u slučaju katastrofe kako bi povratio podatke, infrastrukturu i aplikacije vaše mreže

EaaS (test) okruženje kao usluga – obezbeđuje upravljanje testovima, razvoj test slučajeva i izvršenje testa u raznim varijantama.

FaaS (okruženje kao usluga) – ponuda usluge koja spada između softvera kao usluge i platforme kao usluge, platforma koji pruža prilagodljivu osnovu za razvoj aplikacija ili sistema.

HaaS (hardver kao usluga) – nadskup DaaS usluga.

IaaS (infrastruktura kao usluga) – osnovna -aaS ponuda. Čini IT najnoviju infrastrukturu dostupnom za bilo koju veličinu poslovanja, s podešavanjem i održavanjem korisnika ili pružaoca usluga, po izboru.

IoTaaS (internet stvari kao usluga) – usluga „platite kako rastete“ za IoT uređaje, tako da koristite samo one uređaje i resurse koji su vam potrebni u datom trenutku.

KaaS (znanje kao usluga) – računarska usluga koja korisnicima pruža znanje, ne samo podatke, već i kontekst.

LaaS (lokacija kao usluga) – opštepoznata usluga zahvaljujući kojoj Google uvek zna gde smo.

MaaS (monitoring kao usluga) – nadzor iz oblaka o tome kako rade IT infrastruktura, sistemi i aplikacije.

NaaS (mreža kao usluga) – iznajmljena mrežna funkcionalnost koja ima infrastrukturu, obično od ISP-a. Povećajte ili smanjite kapacitet porta po potrebi.

OaaS (operacije kao usluga) – usluge strana koje pomažu preduzećima da dizajniraju, grade, održavaju i nadgledaju IT infrastrukturu prema svojim potrebama.

PaaS (platforma kao usluga) – IaaS premešta IT hardver u oblak, ali otvara nove izazove za programere u konfigurisanju i radu platformi za primenu aplikacija, a PaaS je odgovor.

RaaS (ransomware kao usluga) – Jedna od usluga koju ne želite da isporučite, a još manje da je koristite, ali na žalost – postoji.

SaaS (softver kao usluga) – centralno hostovan softver sa licencama za pretplatu je praroditelj celog -aaS tržišta.

SaaS (bezbednost kao usluga) – upravljanje bezbednošću mreže kompanije.

UaaS (objedinjene komunikacije kao usluga) – upravlja i hostuje kanale komunikacije. VoIP, instant poruke, LinkedIn, Skype, telefoni, WiFi, društvene medije…

VaaS (video kao usluga) – video i video-konferencije u oblaku, što je gotovo nemoguće bez oblaka.

VaaS (virtuelizacija kao usluga) – udaljeni server s mnogo dostupnih virtuelnih mašina koje korisnik može da dodaje, menja ili kopira.

WaaS (radni prostor kao usluga) – virtuelna desktop okruženja. Samo se prijavite da biste pristupili svojoj kancelarijskom okruženju, tačno onako kako želite, s poslovnim podacima i aplikacijama koje su vam potrebne, sa bilo kog uređaja koji odaberete.

XaaS (Anything (ili everything) as a Service) – praktično sve što poželite

Da li smo nešto propustili?

Verovatno jesmo. Dakle, ako vam se vrti u glavi, ne brinite – niste jedini. Da bismo vam pomogli, a 51 ponuda kao usluga iz oblaka svakako već sada ne obuhvata sve što cloud može da ponudi.

Nekada su ponude kao usluge značile nešto što se isporučuje na osnovu pretplate putem oblaka, a bez fizičke komponente (DVD, CD, da ne pominjemo diskete…). Zbog toga se softver sada uobičajeno i neprekidno isporučuje na vaš računar putem Interneta, a ne putem programa koji ste kupili za jednokratnu naknadu i instalirali sa fizičkih medija. Verovatno vam to nekada i ne prija, ali sva je prilika da je to trajna promena.

Ovih dana ponude „kao usluge“ mogu značiti skoro sve što se isporučuje putem pretplate, pa čak i samo obične stare usluge spoljnih saradnika (konsultacije, planiranje, projektovanje…), bez obzira na to da li je oblak uključen ili ne. Neki -aaS modeli su kategorija cele industrije, a neki su vlasništvo samo jedne kompanije. To je dovoljno da izludite i IT profesionalca koji želi da bude u toku, a pogotovo nevinog korisnika koji je čuo da je vreme da poslovanje (barem delimično) preseli u oblak. Živeo oblak!

