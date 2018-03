AutoCorrect i prikazivanje ribbon tab-ova

Podešavanje AutoCorrect‑a

Ako mnogo pišete, pravićete i greške u kucanju – ko radi taj i greši. Zapravo, usporavanje rada ne pomaže, jer je Marfi najaktivniji baš kada najviše pazite. Tokom godina, Microsoft je prikupljao podatke od mnogih korisnika Excel‑a koji su dozvolili praćenje aktivnosti njihovog kucanja, pa je Excel tim identifikovao najčešće greške nastale usled popularnih nehotičnih grešaka, transponovanja slova i greške nedovoljno brzog reagovanja kada je potrebno da se pritisne razmaknica. Ako je neka od reči koje Excel identifikuje kao pogrešne zapravo tačna, možete izbrisati taj unos iz liste AutoCorrect. Tipično za naše podneblje jeste da nam Excel, koristeći engleski AutoCorrect, obično sve veznike i pisane malim slovom prebacuje u velika slova, jer se lična zamenica ja (I) na engleskom uvek piše velikim slovom.Da kreirate stavku AutoCorrect, kliknite tab File, zatim Options, pa Proofing i najzad AutoCorrect Options. Unesite tekst koji želite da zamenite, a zatim tekst kojim biste zamenili prethodni unos, pa kliknite na Add. Zatim izaberite OK dovoljan broj puta da izađete iz dijaloga.

AutoCorrect može da obavlja i složenije automatske zadatke. Savršeno je prikladno da čitave pasuse koje često upisujete u vaše dokumente zamenite neobičnim rečima koje okidaju AutoCorrect. Tako bi kucanje reči Citat12 moglo da se automatizovano menja čitavim citatom od više reči ili čak i rečenica.

Da obrišete unos AutoCorrect‑a, kliknite File / Options / Proofing / AutoCorrect Options. Kliknite unos koji želite da uklonite pa Delete. Završite proceduru s dva klika na OK. Da biste poništili promenu automatske korekcije, pritisnite Ctrl+Z.

Sakrivanje i prikazivanje ribbon tab-ova

Svaki ribbon tab, izuzev File‑a, može biti skriven bez uklanjanja iz osnovne ribbon strukture. Da biste sakrili tab s ribbon‑a, otvorite dijalog Excel Options i prikažite stranicu Customize Ribbon. S desne strane ovog dijaloga nalazi se lista svih tab‑ova koji se trenutno pojavljuju na ribbon‑u. Na svakom tab‑u je polje za potvrdu levo od njegovog imena. Uključivanje polja omogućuje prikaz tab‑a na ribbon‑u, dok ga isključen prekidač skriva i čini nevidljivim. Bez brige, skriveni tab‑ovi mogu preko ovog dijaloga lako da se vrate na ribbon. Da sakrijete tab s ribbon‑a, desnim tasterom miša kliknite bilo koji ribbon tab, izaberite Customize the Ribbon i uklonite prekidač pored tab‑a koji želite da sakrijete, a posle toga OK. Da prikažete skriveni element ribbon‑a, recimo Developer tab koji je u startu skriven, desnim tasterom miša kliknite bilo koji ribbon tab, izaberite Customize the Ribbon i „overite“ tab koji želite ponovo da prikažete. Ostaje još da kliknete OK.

(Objavljeno u PC#252)

