Kancelarijski multifunkcionalni štampač za najzahtevnije korisnike

Ako niste detaljnije upućeni u industriju multifunkcionalnih uređaja, verovatno su vam nepoznati Develop Ineo modeli. To je brend velikih kancelarijskih štampača opremljenih savremenim softverom, a Develop tim se konstantno bavi razvojem komunikacionog softvera koji treba da omogući bolje iskorišćenje multifunkcionalnih uređaja u malim i srednjim preduzećima.

Novi uređaj spada u robusne modele namenjene većem obimu štampe, skeniranja i kopiranja. Ineo+ 227 je mrežni uređaj za najzahtevnije korisnike. Radi se o naprednom multifunkcionalnom uređaju u boji, koji radi s maksimalnom veličinom papira u A3 formatu. Brzina štampe kod A3 je 14 strana u minuti, dok za isto vreme Ineo+ 227 može izbaciti 22 strane formata A4. To važi i za kopiranje, uz isto vreme čekanja do prve strane od 6,8 sekundi za crno-belu štampu i 8,4 sekunde za štampu u boji. Rezolucija štampe je 1800×600 (efektivno) dpi, dok kopiranje ima maksimalnu rezoluciju 600×600 dpi. Skener takođe radi u 600×600 dpi, a brzina je 45 ipm, bez obzira na to da li se radi u kolor ili monohromatskom načinu rada.

Ineo+ 227 povezuje se u lokalnu mrežu preko gigabitne LAN konekcije, a tu je i opciona mogućnost dodavanja Wi‑Fi 802.11 b/g/n modula. Na raspolaganju je i aplikacija ineoPRINT koja nudi povezivanje sa iOS i Android uređajima, pa se osnovne operacije mogu obaviti i s telefona ili tableta. Ineo+ 227 poštuje ISO 15408 IEEE 2600.1 standard bezbednosti i šifrovanja podataka, pa je ovaj, sve važniji segment, adekvatno pokriven. U situacijama kada je korisnik pored štampača, tu je veliki ekran osetljiv na dodir (7 inča) preko kojeg se obavljaju sva podešavanja. Interfejs je veoma lak za navigaciju i jednostavan za upotrebu.

Zanimljiva stvar koju nudi Ineo+ 227 jeste mogućnost personalizacije nekih detalja. Tu je opcija da se izgled štampača promeni različitim bojama ili grafikama koje se nalaze na njemu (uređaj se može poručiti po specifikaciji), pa se tako može bolje uklopiti u neko posebno dizajnirano okruženje. Moguće je promeniti logotip koji se pojavljuje na ekranu pri startovanju uređaja ili promeniti animaciju koja se vrti na ekranu kada je uređaj u idle modu. U korisnički interfejs na ekranu može se dodati neka od „ličnih“ aplikacija (OpenAPI) koje mogu povećati stepen automatizma u nekim situacijama. Develop Ineo+ 227 deo je iPLUS ponude, pa se i na taj način može doći do ovog efikasnog uređaja.

(Objavljeno u PC#252)

Podelite s prijateljima

Tweet