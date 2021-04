Autori Call of Duty: Mobile zaradili 10 milijardi dolara

TiMi Studios, autor ogromnih mobilnih hitova Call of Duty: Mobile i MOBA Honor of Kings u vlasništvu Tencenta, ostvario je zapanjujućih 10 milijardi dolara prihoda u 2020. godini.

Ova zarada čini TiMi najbogatijim gejming studiom na svetu

Reuters-ov članak kaže da ta zarada čini TiMi najvećim svetskim studiom, iako je nejasno koji tačno pokazatelj to definiše, to je nesumnjivo ogroman broj. Poređenja radi, Activision Blizzard zabeležio je prihod za 2020. godinu od 8,09 milijardi dolara, skoro 2 milijarde manje od TiMi-ovih 10 milijardi dolara. Iako TiMi možda nije poznato ime u svetu gejminga, njegove igre su neke od najvećih na svetu. Call of Duty: Mobile je navodno imao najveće pokretanje igara za mobilne uređaje ikada kada je izašao u oktobru 2019. godine, prikupivši preko 100 miliona preuzimanja širom sveta u prvoj nedelji dostupnosti. Honor of Kings, koji je dostupan samo u Kini, imao je zapanjujućih 100 miliona aktivnih korisnika dnevno od novembra 2020. godine, prema Tencentu.

Izgleda da Tencent i TiMi neće spavati na ovim talasima slave. TiMi trenutno regrutuje za novu AAA igru koja podseća na virtuelnu zajednicu iz filma Ready Player One. Tencent takođe gradi TiMi studio u Los Anđelesu.

Tencent ima dugogodišnja ulaganja u neke kompanije za video igre sa sedištem u SAD-u. Kupio je većinski ulog u Riot Games, i to još 2011 godine, a zatim i potpuno vlasništvo 2015. godine. Tokom 2012. godine, kupili su 40% Epic Games, a njihov udeo značajno je porastao nakon uspeha Fortnite-a.

Izvor: The Verge

