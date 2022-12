Avatar: The Way of Water pomera granice tehnologija na filmskom platnu

Avatar: The Way of Water je pravo iznenađenje. To je sveobuhvatna priča koja odražava prirodu porodica, odnos prema prirodnom svetu i beskrajnu žeđ čovečanstva za nasiljem i pljačkom. James Cameron uspeo da napravi film sa najbržom brzinom kadrova do sada.

Avatar: The Way of Water – iskustvo kakvo još nismo doživeli

Određene scene se reprodukuju brzinom od 48 kadrova u sekundi, dajući im realističniji sjaj u poređenju sa standardna 24 kadra u sekundi. To dovodi do 3D akcionih scena koje deluju neverovatno realistično. Za razliku od nekolicine filmova sa velikom brzinom kadrova koje smo već videli, nastavak Avatar-a primenjuje tehnologiju na jedinstven način. Umesto da koristi HFR tokom celog filma, Cameron se oslanja na njega za glavne akcione sekvence, dok sporije scene dijaloga izgledaju kao da rade pri 24 kadra u sekundi.

The Way of Water često skače sa hiper-stvarnog HFR-a na pseudo-24 fps u istoj sceni. Ovo je strategija o kojoj Cameron raspravlja godinama. 2016. je primetio da je HFR „alat, a ne format“. Povremeno, film izgleda kao prozor u Pandorin svet, sa snimcima bujnih šuma i okeana koji oduzimaju dah. Čini da sve Cameron-ove kreacije, od ogromnih stvorenja nalik letećim ribama koje možete da jašete, do vanzemaljskih kitova sa naprednim jezikom, izgledaju kao da su živa stvorenja koja dišu. HFR takođe radi u tandemu sa modernijom CG animacijom nastavka, čineći da se Na’vi i njihova kultura osećaju još stvarnijim.

Avatar: The Way of Water ima koristi od kreativnih neuspeha svih ranijih filmova sa velikom brzinom kadrova. Za mnoge će to biti uvod u ovu tehnologiju, pa će biti zanimljivo videti kako će opšta publika reagovati. Video igre i hiper-stvarni YouTube akcioni videi učinili su snimke od 60 kadrova u sekundi mnogo češćim, tako da će se ovo više dopasti mlađim gledaocima. Svima ostalima će biti potrebno više ubedljivosti.

Izvor: Engadget

