Baidu taksi bez vozača dobija zeleno svetlo u dva kineska grada

Internet gigant Baidu je 8. avgusta dobio dozvolu za lansiranje svojih taksija Apollo Go potpuno bez vozača u dva ključna kineska grada.

Prvi put će taksi vozila bez vozača biti u komercijalnoj službi u Kini

Čongćing i Vuhan će biti prva dva grada u Kini koji će ponuditi taksije Apollo Go bez vozača – bez ijednog čoveka u automobilu. Ovo je dozvola koju je obično teže dobiti zbog zabrinutosti za bezbednost oko tehnologije u nastajanju.

Pobede Baidua dolaze mesecima nakon što je obezbedio dozvolu da vodi svoju taksi službu bez vozača u Pekingu. Međutim, dok će taksiji u Čongkingu i Vuhanu biti komercijalizovani, oni u Pekingu su još uvek u fazi istraživanja i razvoja i zahtevaju da se na prednjem sedištu nalazi ljudski vozač. Baidu je rekao da je ovo prvi put da će taksi bez vozača biti u komercijalnoj službi u Kini, što predstavlja pobedu nad rivalom Pony.ai kojeg podržava Toyota, koji je zajedno sa Apollo Go bio jedna od dve kompanije koje su u Pekingu u aprilu dobile prve dozvole za taksi bez vozača u Kini. Baidu će u početku rasporediti pet taksija u dva grada, koji će raditi od 9 do 17 časova u Vuhanu i od 9.30 do 16.30 časova u Čongkingu.

U junu je Cruise, kompanija za samovozeće automobile u vlasništvu General Motorsa, postala prva koja je dobila odobrenje za upravljanje komercijalnom taksi službom koristeći automobile bez vozača u Kaliforniji. Odlazeći na odabrane ulice San Franciska između 22:00 i 6:00 ujutru, usluga je ograničena na noćne sate i izbeći će užurbani centar grada. „Prelazak praga u komercijalne operacije nije velika vest samo za Cruise. To je velika prekretnica za zajedničku misiju AV industrije [autonomnih vozila] da poboljša život u našim gradovima“, rekao je tada izvršni direktor Cruisea Gil Vest. Ranije u martu, Waymo u vlasništvu Alphabet-a počeo je da nudi vožnju automobilom bez vozača svojim zaposlenima u San Francisku. Prošlog meseca, EU je otkrila da radi na tehničkim pravilima koja će omogućiti da se 1.500 vozila bez vozača po modelu automobila registruje i prodaje u državi članici svake godine.

Izvor: Siliconrepublic

Podelite s prijateljima

Tweet