Baterije telefona dva puta izdržljivije u 2017.

Očekuje se da, sa svakom sledećom godinom, rejting izdržljivosti baterija raste, ali i da će noviji telefoni imati baterije sa boljim performansama u odnosu na starije modele, što se često ne dešava.

Kao što znate, veličina baterije nije jedini faktor koji određuje koliko dugo će vaš telefon da izdrži do sledećeg punjenja. U 2010. godini baterijama telefona je u proseku bilo potrebno 40 sati do sledećeg punjenja. U 2017. prosečan telefon može da izdrži duplo više. Predviđa se da će do 2024. baterije telefona moći da traju 160 sati.

Čak i danas, pojedini telefoni mogu da traju oko 150 sati, kao što je na primer Lenovo P2. Međutim, većina ipak ne može da izdrži 100 sati bez punjenja. Iako je broj sati do pražnjenja baterije povećan, efikasnost nije porasla.

Izvor: GSM Arena

