Sa Ivom Chu na (Aj) Ti

Mlada Zagrebčanka Iva Čuljak, ili poznatija kao Iva Chu, osvojila je Beograd svojom harizmom i originalnošću. Na njenom Instagram profilu možete da naučite kako da budete uspešni, kreativni i ispunjeni u onome što radite. Ova dizajnerka i kolumnista, daje nam recept za produktivan dan i savet do koje mere društvene mreže treba da budu ekspresija naše ličnosti.

Da li produktivan dan zahteva rano buđenje?

Produktivan dan može da bude i ako se probudiš u podne, što je moj slučaj danas. Stvar je u dobroj organizaciji. Prolećnim i letnjim danima volim da se budim sa izlaskom sunca. Zimi poput medveda dopustim sebi zimski san.

Na telefonu nakon buđenja više od 20 propuštenih poziva. Koja je prva misao?

Gde gori??? Šta gori??? Da li su svi koje volim dobro?

Instagram profil Iva Chu je jedan od najpraćenijih, i tvoji fanovi mogu da te prate svaki dan. Koje su dobre, a koje loše strane strane toga?

Sve ima lice i naličje, ali ne volim da se fokusiram na loše strane. Sama sam odabrala da svoj offline život, transparetno se prikazujem online svetu i s ljudima delim, i svoje radosti i tuge. Postoji dijapazon dobrih strana toga, jedna od njih je da ne moraš da pričaš o sebi kad nekog upoznaš prvi puta, jer ljudi već sve o tebi znaju. Zapravo, znaju ono što sam odlučila da prikažem.

Mnogim devojkama si uzor kao novinar i medijska ličnost koja je uvela novi vid promovisanja. Da li je postojala neka medijska ličnost koja je u tebi budila inspiraciju kada si bila mlađa?

Lepo zvuči ovaj prvi deo pitanja i hvala na tome. Nikada nisam imala uzore. A inspirišu me ljudi. Obični ljudi, prijatelji, slučajni prolaznici, teta s trafike i baka koja prodaje cveće. Roditelji su negovali moju indivudualnost i učili su me da prvenstvo da budem svoja. Poznata vam je slavna Nine Garcie “Budi svoja muza!”. E tako i živim!

Da li su nam u životu potrebni filteri?

Snažni sam pobornik života bez celofana. Otvorenog iskazivanja svojih emocija. Života je kakav jeste. Nekad nasmejan, nekad uplakan.

Pet najomiljenijih gedžeta i aplikacija?

Iako sam iz online sveta, nisam preterano luda za gedžetima. Sve što koristim su tri telefona, dva s srpskim, jedan s hrvatskim brojem. Dva za komunikaciju. Jedan Huawei za fotografije. Kako mi je život vezan za fotografiju, VSCO je neizostavni app, iMovie za edit videa. Ostale su manje bitne.

Hrono ishrana ili srpska kuhinja?

Moja religija je hedonizam. Sve kuhinje ovog sveta. Pikantne i začinjene hrane. Ne brojim kalorije. Ne uskraćujem svom nepcu radost.

Aplikacije za vežbanje da ili ne ?

Rekoh već, nisam preterano od aplikacija. Smatram da je odluka u nama. Motivaciju nalazim u realnom životu, ne u pametnoj tehnološkoj inovaciji.

