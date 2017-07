BE Networks NV predstavio Linkom-PC doo kao agenta prodaje za Balkan

BE Networks NV, globalni lider specijalizovan u uslugama prodaje, kupovine, i ponovne prodaje IT mrežnih proizvoda i telefonske opreme, objavila je imenovanje agenta za prodaju, kompaniju Linkom-PC, koja je poslednje dve decenije prepoznata kao jedan od lidera u razvoju i distribuciji profesionalnih IKT rešenja za kablovske, Internet operatere i širok spektar preduzeća u regionu Balkana.

„Uzbuđeni smo što možemo predstaviti Linkom-PC doo, kao deo naših prodajnih operacija u regionu Balkana“, rekao je Martijn Kamerman, direktor prodaje kompanije BE Netvorks NV. „I do sada smo imali jako partnerstvo sa Linkom-PC doo. Sada smo se dogovorili da napravimo sledeći korak i uspostavimo mnogo jače partnerstvo. Radujemo se, zajedno sa Linkom-PC, razvoju novih prodajnih rešenja i novim mogućnostima za sve kupce na tržištu Balkana„.

„Veoma smo zadovoljni ostvarenim partnerstvom sa BE Networks NV“, rekao je generalni direktor Linkom-PC doo i BE Netvorks Srbija prodajnih operacija. „To će omogućiti širi izbor opreme, povoljnije cena i bržu isporuku za sve naše postojeće i nove kupce. Kompanija Linkom-PC doo je nagrađena IT Awards nagradom, a ovo partnerstvo sa kompanijom BE Networks NV predstavljaće viši nivo kvaliteta i iskustava za naše kupce.“

