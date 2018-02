Beč: konferencija o zaštiti podataka „Data Protection 2018“

U glavnom gradu Austrije 5. i 6. marta 2018. godine u prostorijama gradske skupštine održava se konferencija o zaštiti podataka „European Cities Conference – Data Protection 2018“. Povod za održavanje konferencije je činjenica da u maju 2018. godine na teritoriji Evropske unije na snagu stupa Uredba o zaštiti podataka.

Ova Uredba predstavlja veliki korak u oblasti zaštite podataka i imaće značajne posledice po različite nivoe uprave, a naročito po privredu. Građani dobijaju nove instrumente za zaštitu ličnih podataka, pri čemu je pravna implementacija Uredbe tema koja zavređuje da se o njoj diskutuje.

Grad Beč, kao grad u kome se poštuju ljudska prava i odavno vodi računa o zaštiti podataka, od početka podržava nevladinu organizaciju ʺnoybʺ (Evropski centar za digitalna prava – none of your business) koja je kao cilj postavila ostvarivanje novih prava koja proizilaze iz Uredbe o zaštiti podataka.

Izvor: www.eurocommpr.rs

