Bitcoin rudar ometao rad mobilne mreže hardverom

Jedan Bitcoin rudar je uspeo da natera vlasti da reaguju nakon što je svojim radom ugrozio rad mobilne mreže. To je problem koji ne čujete svaki dan.

Rudarenje kriptovaluta može da dovede do ozbiljnih problema kao što je ogromni račun za struju ili nemogućnost da se vrati uložena investicija. Ipak, da uvek možemo da čujemo nešto novo uverio nas je jedan rudar iz Njujorka. On je veoma ozbiljno pristupio svom poslu što je dovelo do poremećaja rada T-Mobile mreže.

Poremećaj je otkriven u Bruklinu od strane agenata Federalne komicije za komunikacije (FCC) koja je izašla na teren. Oni su utvrdili da radio signali na frekvenciji od 700 MHz koji ometaju rad mreže dolaze iz stana vrednog rudara.

Agenti su ustanovili da smetnje pravi uređaj Antminer S5 Bitcoin Miner. Ova mašina je emitovala smetnje zbog kojih ceo kraj nije mogao da koristi normalno mobilni internet. Agenti su upozorili vlasnika ove rudarske zveri da dalje ometanje predstavlja kršenje federalnih zakona. Kazna može biti novčana ali u nekim slučajevima može dovesti i zaplene uređaja pa čak i hapšenja!

Razlog štetnih emisija nije ustanovljen pa se pretpostalja da je reč o fabričkoj grešci ili o mogućim “unapređima” u kućnoj radinosti. Rudari naime često modifikuju uređaje kako bi ubrzali proces rada, što može da dovede do štetnih nuspojava. Antminer S5 se pojavio na tržištu pre četiri godine kada je koštao 450 dolara, dok je usled rasta potražnje za hardverom cena skočila na 600.

