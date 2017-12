Belorusija legalizovala kriptovalute

Predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko, legalizovao je trgovinu kriptovalutama, dok su transakcije i rudarenje oslobođeni poreza narednih pet godina.

Iako za beloruskog predsednika govore da je “poslednji dikaktor Evrope”, njegova poslednja akcija je prilično liberalna. Lukašenko je u petak doneo dekret koji se bavi razvojem digitalne ekonomije. Kako je objasnio, glavni cilj dokumenta je da kreira uslove za IT kompanije da dođu i investiraju u Belorusiju.

Cilj je da se kroz olakšice privuku strane IT kompanije kako bi otvorili svoje kancelarije, razvojne centre i kreirali proizvode koji će se izvoziti u svet. Pomenuti dekret takođe legalizuje kriptovalute, njihovu trgovinu i smart ugovore. Na ovaj način su legalizovane sve transkcije u kriptovalutama, što je deo plana da se ohrahri rast privatnog sektora i privuku strane investicije liberalizacijom tržišta.

Šta donosi legalizacija trgovine kriptovalutama u Belorusiji?

Legalizacija trgovine kriptovalutama znači da će i beloruske berze trgovati Bitcoinom, a pretpostavlja se da će biti moguće razmenjivati kriptovalute u menjačnicama za klasične valute. Određen je period od pet godina koliko će sve transakcije biti oslobođene od poreza. Na ovaj način, biće moguće da se trguje, poseduje, kupuje, donira, rudari bez ikakvih dodatnih troškova i legalnih posledica. Porez će početi da se naplaćuje 1. januara 2023. godine.

Novi zakon donosi neočekivane benefite za rezidente beloruskog High-Tech parka na koji je Lukašenko posebno ponosan. Belorusija je kreirala jedinstvene uslove za trgovinu kriptovalutama, kakve do sada nijedna država nije uspostavila. To postavlja kompanije koje su deo High-Tech parka u posebnu poziciju u odnosu na sve ostale na svetu. Zahvaljujući posebnim uslovima, Minsk je postao prestonica kriptovalute a koliko će se to isplatiti pokazaće vreme.

Interesantno je da su ranije ovog meseca belorusko Ministarstvo finansija ali i Nacionalna banka Belorusije izjavili da ne podržavaju legalizaciju kriptovaluta zato što su ozbiljan rizika za finansijsko tržište. Verujemo da su u međuvremenu shvatili koliko greše i koliko je Lukašenko u pravu.

Bitcoin i druge kriptovalute trenutno se nalaze u stadijumu fluktuacije vrednosti, pa je tako pre samo par dana zabeležen značajni pad, nakon čega je došlo do stabilizacije.

Izvor: News Bitcoin

