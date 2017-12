Završen prvi krug selekcije kandidata za prekvalifikaciju u IT sektor

U prvom krugu testiranja za učešće u programu prekvalifikacija u IT sektor, 2.042 najboljih se plasiralo u dalji proces selekcije. Tokom naredne nedelje kandidati će birati IT škole u kojima bi voleli da pohađaju kurs, a zatim će ih te škole intervjuisati i upisati one koji se najbolje pokažu. Polaznici će pohađati jedan od ponuđenih kurseva iz najtraženijih programskih jezika – Java, JavaScript, PHP, .Net i C i osposobiće se za rad na poziciji programera-početnika. Proces selekcije biće završen posle novogodišnjih praznika, nakon čega će obuke, u trajanju do šest meseci, biti organizovane širom Srbije.

Uspešno završen prvi krug je podrazumevao rešavanje zadataka za utvrđivanja profesionalne sposobnosti i interesovanja, tipova ličnosti, ali i test poznavanja engleskog jezika, koji je uspešno rešilo 8.380 kandidata. Od prvobitno prijavljenih 12.300 kandidata, u prvom krugu testiranja koje je prošle nedelje organizovala Kancelarija za IT i eUpravu, učestvovalo ukupno 9.279 kandidata. Svi upitnici osmišljeni su kako bi otkrili sklonost i veštine kandidata koje su neophodne da bi se uspešno bavili programerskim poslom.

Program prekvalifikacija pokrenut je radi obezbeđivanja nedostajućih kadrova u brzo rastućem IT sektoru. Obuke su nastavak uspešnog pilot-projekta u okviru kog je do sada obučeno 97 polaznika, a pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, na čelu sa predsednicom Vlade Srbije, Anom Brnabić.

