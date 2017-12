Huawei Mate 10 Pro baterija se najbrže puni

Baterije pametnih telefona su se, tokom evolucije poslednjih godina, uvećale, ali je kapacitet i dalje u rasponu oko 3.000mAh. Upravo se na tom polju Huawei angažovao, te će se u okviru Mate 10 serije naći baterije od 4.000mAh, potvrdili su iz kompanije.

Problem sa većim baterijama je i taj što im je potrebno više vremena da se napune od manjih baterija, čak i sa tehnologijom brzog punjenja, ali izgleda da to nije uvek slučaj. Naime, prema testu koji je sproveo Phandroid, Mate 10 Pro bateriji od 4.000mAh je potrebno sat i dvadeset minuta da se od 0% napuni do 100%. To je vreme koje se uglavnom očekuje od tehnologije brzog punjenja, a ono što Mate 10 bateriju razlikuje od drugih je to što joj je, iako se radi o velikoj bateriji, potrebno isto toliko vremena.

Google Pixel 2 XL modelu je, na primer, za punjenje bilo potrebno značajno više vremena (dva sata i 43 minuta), dok se Note8 punio za sat i 47 minuta. Ovo ne znači da su drugi telefoni lošijeg kvaliteta, već samo to da bi brzina punjenja Mate 10/Mate 10 Pro modela mogla biti odlučujući faktor za neke korisnike.

