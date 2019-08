Beograd – Cloud prestonica regiona!

COMING Cloud platforma koja omogućava optimizaciju poslovnih operacija, unapređenje mobilnosti, bezbednosti i kontinuiteta poslovanja kombinujući on-premise i Cloud rešenja, je vodeća enterprise Cloud platforma u regionu kao jedina sa VMware Cloud Verified statusom, dok je COMING jedini tim sa ovim priznanjem u regionu i šire.

Upravo o ovome piše i globalni IT portal CIO.com u intervjuu sa Nebojšom Ilićem, direktorom IT infrastrukturnih i Cloud servisa u COMING-u u članku “The Cloud is COMING”, koji između ostalog pojašnjava i zašto je COMING Cloud jednako pogodan za IT administratore, developere i DevOps inženjere. Kao značajan događaj na polju razvoja Cloud usluga ovu vest su preneli i PC PRESS, regionalni portal iRT Adria i mnogi drugi.

“COMING Cloud korisnici profitiraju jer za poslovanje koriste najbolju enterprise cloud platformu u regionu”, naveo je Nebojša u intervjuu. Kako je moguće optimizovati i zaštititi poslovanje upotrebom naprednih Cloud tehnologija saznajte i na 16. COMING IT konferenciji, najvećem Cloud skupu u Beogradu, koja će se održati 03.10.2019. u hotelu Crowne Plaza. Više informacija o konferenciji je dostupno na COMING konferencijskom sajtu.

