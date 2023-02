Besplatne igre s opasnim mafijašima

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – City of Gangsters i Dishonored: Death of the Outsider. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 9. februara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

City of Gangsters je igra moći, tajkunska priča u kojoj junak počinje kao sitni kriminalac, da bi se vremenom uspeo do vrha lestvice. Usput se udružuje s drugim kriminalcima, juri dužnike i potplaćuje policiju, a sve se dešava dvadesetih godina prošlog veka, u vreme prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Igrač u Dishonored: Death of the Outsider postaje Billie Lurk koja se ponovo sreće sa svojim starim mentorom Daudom. Cilj im je zajednička akcija, ubistvo Outsidera koji je poput boga, naravno lošeg boga. Plaćene ubice kreću na put, a što više odmiču, to je opasnost veća – da bi stigli do mete moraju da savladaju druge ubice koje vladaju prastarim moćima.

Ljubitelji mafijaških zapleta, ali i oni koji vole akciju, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – City of Gangsters inače košta oko 27 evra, a Dishonored: Death of the Outsider isto toliko.

Podelite s prijateljima

Tweet