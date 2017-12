Besplatno rudarenje u Tesla automobilu

Stvaranje računara koji će da rudari kriptovalute a koji može da služi i kao grejalica je kul, ali jedan izumitelj je koncept rudarstva podigao na potpuno novi nivo. Kreativan vlasnik Tesla automobila uspeo je da uklopi legitimnu rudarsku opremu unutar prtljažnika svog sjajnog Modela S. Najbolji deo cele priče je da sva struja koja je potrebna za održavanje rudarske opreme dolazi iz Teslinih besplatnih brzih punjača, ili makar tako kaže pronalazač. Ovaj čudni izum postao je viralan nakon što je pronalazač podelio sliku na Facebook grupi Tesla Owners Worldwide svog Model S sa ugrađenom opremom za rudarenje. Jedan član grupe Tesla Owners Worldwide, šale radi, predložio je da se ugradi oprema za rudarenje unutar Modela S koji bi mogao da izbegne ogromne račune za struju oslanjajući se na struju iz besplatne mreže brzih punjača, te je neko pomislio da je ovo zaista dobra ideja.

Za one koji nisu upoznati sa pojmom, rudarenje se odnosi na proces rešavanja serija kriptografskih zagonetki kako bi verifikovali transakcije na blokchain. Međutim, jedno od najčešćih problema sa rudarenjem je da to zahteva znatan količinu računarske snage, što zauzvrat rezultira većim računima za električnu energiju. Iz tog razloga, rudari stalno tragaju za ekološki prihvatljivijim i isplativijim rešenjima, što je u stvari, upravo i bila ideja za Tesla-rudar. Sudeći po slikama, rudarska oprema u ovom slučaju koristi GPU-e za rešavanje zagonetki. To znači da, iako nije pogodan za rudarenje Bitcoin-a (koji zahteva ASIC čipove), mogao bi da rudari druge kriptovalute kao što je Ethereum.

Ipak, prema rečima Motherboard-a, ovakva instalacija u Teslin automobil možda nije najbolja ideja. Prema njihovim proračunima, mesečni prihod koji možete generirati rudarenjem iz vašeg prtljaga je jednak prosečnom mesečnom zakupu za Model S (pod pretpostavkom da je vlasnik na jednom od Teslinih besplatnih programa brzih punjača). Rudarenje će na kraju isplatiti Teslu, ali ćete morati da ga držite 24 sata sedam dana u nedelji godinama da biste došli do te tačke. To jest, pod pretpostavkom da Tesla ostavi svoje brze punjače besplatne, što možda nije slučaj. Da ne spominjemo da GPU-ovi generiše toliko energije da ćete praktično pretvoriti svoje vozilo u rernu.

Izvor: TNW

